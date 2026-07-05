השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פיזר היום (ראשון) הצהרות פוליטיות דרמטיות במהלך דברים שנשא ב"וועידת ישראל היום". בדבריו התייחס בן גביר לעתידו הפוליטי, לחלוקת התיקים בממשלה הבאה, וכן למערכת היחסים המורכבת עם שותפו לשעבר להנהגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בן גביר הבהיר כי אין לו כל כוונה לוותר על סמכויותיו ועל התחום עליו הוא אמון כיום, וקבע בביטחון: "התיק של הביטחון הלאומי יישאר בידי עוצמה יהודית בממשלה הבאה".

בהמשך דבריו, התייחס יו"ר עוצמה יהודית לאופן הריצה המסתמן בבחירות הקרובות, והצהיר על היפרדות סופית ורשמית מסמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית. "אני וסמוטריץ' צריכים לרוץ בנפרד", קבע בן גביר, ונימק את ההחלטה בהבדלים המהותיים, לשיטתו, בקהלי היעד של השניים: "הוא לא פונה לפריפריה".