גנץ מכחיש את השמועות סביבו: "זה לא קרה"

המגעים בין יועז הנדל לבין יו"ר כחול לבן בני גנץ על הצטרפות למפלגה לקראת הבחירות הקרובות התפוצצו היום (ראשון) ללא הסכמות, וכעת הנדל צפוי לחבור לח"כ חילי טרופר.

בשבועות האחרונים ניהל הנדל במקביל מגעים מול גנץ ושמחי - ומול טרופר. כעת נראה שהאופציה של חבירה לטרופר היא זו שעומדת על השולחן מבחינת הנדל ומפלגתו. זאת ועוד, השניים מעוניינים להכריז על השותפות כבר בשבוע הקרוב.

למרות זאת, גנץ עצמו הכחיש כעת בוועידת ישראל היום, את הדיווחים על כך. בדבריו טען גנץ: "המגעים עם הנדל לא התפוצצו, זה לא קרה והם עוד נמשכים. סיכמנו שנדרוש חקיקת חוק גיוס לפני הקמת הממשלה".