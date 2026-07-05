אירוע בטחוני דרמטי בבנימין

אירוע ביטחוני מדאיג בבנימין: שוהים בלתי חוקיים פלסטינים אותרו בתקופה האחרונה בתחומי היישוב גבע בנימין (אדם). הוועד המקומי ומזכירות היישוב פרסמו הודעה רשמית לתושבים, במסגרתה עדכנו על פרטי המקרה ועל הצעדים הננקטים בעקבותיו.

האירוע הועבר באופן מיידי לטיפולה של משטרת ישראל, ובשל שלבי החקירה לא נמסרו בשלב זה פרטים נוספים על אודות מספר השב"חים שנמצאו או מיקומם המדויק. במקביל לפעילות המשטרתית, צוות הביטחון של היישוב מקיים תחקיר פנימי מקיף של האירוע, במטרה להפיק לקחים מבצעיים ולמנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.

בעקבות המקרה, פנו במזכירות ובוועד המקומי לתושבי המקום בבקשה לגלות ערנות גבוהה במיוחד. התושבים נקראו לדווח לאלתר לגורמי הביטחון על כל דבר חריג בסביבתם, ובפרט על כל חשד להימצאותם של פועלים פלסטינים שאינם מחזיקים באישורי כניסה מוסדרים ליישוב.

בהנהגת היישוב חתמו את ההודעה והדגישו כי ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם כלל גורמי הביטחון והאכיפה באזור על מנת לחזק את מרכיבי הביטחון של התושבים, והבטיחו לעדכן בהתפתחויות ככל שיתאפשר, בכפוף למגבלות החקירה.