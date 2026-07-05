ריקול למותג הזיתים הפופולרי: "לא לצרוך את המוצר"

( AtlasStudio / שאטרסטוק )

משרד הבריאות מזהיר את הציבור באופן גורף מצריכת המוצר "זיתים סנטה", המיוצר על ידי "שימורי השרון כפר קרע". האזהרה הדחופה מתפרסמת בעקבות פעולות פיקוח שגרתיות שערך שירות המזון הארצי במשרד הבריאות.

במשרד מדגישים כי הודעת האזהרה הזו תקפה לכלל תאריכי התפוגה של המוצר ולכל סוגי התכולה והאריזות הנמצאים כעת בדרכי השיווק ובחנויות. ממצאי הבדיקה שערך המשרד העלו תמונה מדאיגה, לפיה היצרן המדובר אינו מוכר כלל למשרד הבריאות, ומקורם של הזיתים המשווקים לציבור אינו ידוע.

בעקבות הממצאים, במשרד הבריאות שבים ומזהירים את הציבור מפני צריכת המוצר הספציפי הזה, וכן מפני רכישה של מוצרי מזון כלשהם ממקורות שאינם מזוהים או שאינם עומדים בדרישות החוק. הציבור מתבקש להקפיד ולרכוש מוצרי מזון אך ורק ממשווקים מורשים וממקורות מוכרים ומפוקחים.

בשירות המזון של משרד הבריאות הבהירו כי ימשיכו לבחון, לעקוב ולאתר באופן שוטף מקרים של הונאה במזון. במשרד מדגישים כי במידה ותימצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, ינקטו צעדים מחמירים בכלל האמצעים המנהליים והמשפטיים העומדים לרשותם, בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוספים האמונים על הטיפול במקרים מסוג זה.