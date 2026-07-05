בתו של איזנקוט מאיימת עליו: "הוא לא ייכנס אליי הביתה"

ורד איזנקוט, בתו של ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, נשאלה כיצד היא תגיד האם אביה יילך בסוף עם ראש הממשלה נתניהו.

בראיון בערוץ 13 היא השיבה: "הוא לא ייכנס אליי הביתה".

מוקדם יותר היום פורסם כי יואב הורוביץ, מ׳׳מ מנכ׳׳ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל לשעבר, מונה לראש צוות 100 הימים של איזנקוט.

מדובר בצוות שאמור לבנות תכנית עבודה לשלושת החודשים הראשונים של איזנקוט כראש ממשלה. הצוות יכלול את פרופסור מנו טרכטנברג ואת תאיר איפרגן, בכירה בשירות הציבורי לשעבר.

הורוביץ, לוחם סיירת מטכ"ל בעברו, בכיר במשק, ששירת כמ"מ מנכ"ל משרד ראה"מ תחת נתניהו. ההיכרות בינו ובין איזנקוט החלה כשאיזנקוט היה רמטכ"ל, ובישר אומרים כי איזנקוט מצא בו משרת ציבור מהמעלה העליונה במקצועיותו, בממלכתיות בה נהג ובמחויבותו העמוקה למדינת ישראל.

במסיבת הפרידה אמר עליו נתניהו: "יואב היה בצמתי העשייה המרכזיים וסייע לי רבות בעשייה חשובה למען מדינת ישראל. אני בטוח שהוא ימשיך לעשות חיל בהמשך דרכו״.