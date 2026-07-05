הח"כ מש"ס מנחית מכה על נתניהו

( לירון מולדבן / ישראל היום )

החזית הפוליטית סביב סוגיית הגיוס מגיעה לנקודת רתיחה, ומפלגת ש"ס מבהירה כי לא תתפשר עוד בנושא: ח"כ מיכאל מלכיאלי, לשעבר השר לשירותי דת, הציג בריאיון נוקב ליעקב הרשקוביץ, כתב לענייני חרדים של "ישראל היום", את תנאי הסף של מפלגתו לכל מהלך פוליטי עתידי, תוך שהוא מפנה האשמות קשות במיוחד לעבר בכירי הליכוד והיועצת המשפטית לממשלה.

"התנאי לכל הקמה של גוש או קואליציה הוא הסדרת מעמד לומדי התורה, יחד עם הדגלים של ש"ס – הנושא החברתי", הצהיר ח"כ מלכיאלי בנחרצות. כשנשאל האם הדבר אומר דרישה לפטור גורף, ביקש לדייק: "מעולם הסיעות החרדיות לא הגישו הצעת חוק לפטור חרדי מגיוס. ההצעה הייתה לדחות ולהסדיר בחוק את מעמד לומדי התורה". לדבריו, ש"ס פועלת כעת לקידום חוקים שיסדירו את מעמדם "לא במובן של הגיוס, אלא במושג של המעצרים", והוסיף: "במדינת ישראל, מדינה של העם היהודי, צריך להכיר בערך לימוד התורה ששמרה עלינו הרבה מאוד שנים". מלכיאלי התייחס להחלטת ש"ס לפרוש מהקואליציה לאחרונה, והבהיר את עמדת המפלגה בכנסת: "אנחנו פרשנו מהממשלה, פרשנו גם מהוועדות. לא חברנו לאופוזיציה". הוא הסביר כי המפלגה בחרה להתנגד להצעות אי-האמון של יש עתיד, מרב מיכאלי ומנסור עבאס מכיוון ש"אנחנו חושבים שלא אמורים לתת להם לא את הממשלה ולא את השלטון", אך במקביל פעל הארגון להקשות על תפקוד הקואליציה. חצי הביקורת הקשים ביותר של השר לשעבר הופנו לעבר מי שניהל את דיוני חוק הגיוס בכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, ולעבר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כשנשאל מי אשם במצב הנוכחי, סימן מלכיאלי את המערכת המשפטית ואת בכירי הקואליציה: "שני גופים תרמו לזה באופן אקטיבי". הגוף הראשון, לדבריו, הוא היועמ"שית ש"פרשה מתפקידה כיועצת משפטית וערקה לספסלי האופוזיציה", והשני הוא חברים מתוך השלטון עצמו. "גלנט ואדלשטיין לא הגיעו מלשכת היועמש"ית, אלא מתוך שורות הליכוד", תקף מלכיאלי בנחרצות. "גלנט כשר ביטחון דרש תמיכה של האופוזיציה בחוק גיוס – מה שלא היה מעולם דרישה כזאת. אדלשטיין במשך שנה שלמה שיקר ורימה אותנו. יש כאן מגוון אשמים שגרם למצב שאנחנו נמצאים היום בלי חוק".

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מלכיאלי לא חסך ביקורת גם מראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי "נתניהו היה צריך לעמוד מול מצלמה ולומר: אני מגבה את לומדי התורה, והוא לא עשה את זה. לקח הרבה זמן". הוא שיתף כי בשלב מסוים נתניהו הציע להעביר את החוק ישירות במליאה, אך בש"ס התעקשו על חוק עם תמיכה משפטית: "כשרצינו ונתניהו אמר שהוא לא יכול – פרשנו מהממשלה".

בסיום הראיון התייחס מלכיאלי לראשי מפלגות המרכז-ימין ופסל שותפויות אפשריות. על נפתלי בנט אמר כי הוא "כבר לא רלוונטי, זה הולך ויורד מפעם לפעם", והעריך כי "לא יישאר עד סוף המרוץ". על גדי איזנקוט מתח ביקורת חריפה: "אתה רואה לאן הוא פונה. אין שום עניין להשניא חלק מהציבור אחד על השני, כל מיני סרטונים של העברת כספים כאילו אנחנו אויבים. אדם שמתיימר להיות ראש ממשלה לא אמור להשניא בצורה כזו".

כשנשאל בשורה התחתונה האם הוא פוסל ישיבה תחת איזנקוט, חתם מלכיאלי: "גוש זה אמצעי ולא מטרה. אנחנו חברים בגוש שיודע להסדיר את הנושאים החברתיים ואת מעמד לומדי התורה, ועל פי זה מייצרים את הגוש – לא ההפך".