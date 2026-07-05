מתחת למושב ובתא המטען: כך נתפסו שבעה שב"חים

השוהים הבלתי חוקיים ( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות ממוקדת של בלשי תחנת אריאל ממרחב שומרון, עצרו היום שוטרי מחוז ש"י שבעה שוהים בלתי חוקיים ונהג ישראלי, שעל פי החשד הסיע אותם לשטחי המדינה בניגוד לחוק דרך מעבר רנטיס.

שב"חים ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי הודעת המשטרה, במהלך הפעילות נעצר רכב שבו נהג תושב בני ברק בשנות ה-30 לחייו. בבדיקת הרכב אותרו שבעה שוהים בלתי חוקיים, כאשר חלקם הוסתרו מתחת למושב האחורי וחלקם בתא המטען כשהם מכוסים בשמיכה, בניסיון לחמוק מבדיקת הכוחות. הנהג ושבעת החשודים נעצרו במקום והועברו לחקירה בתחנת אריאל, שם נבדקות נסיבות המקרה.

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במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כניסת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה ונגד כל גורם המסייע להם. עוד נמסר כי הסעת שוהים בלתי חוקיים מהווה עבירה פלילית חמורה שעונשה מאסר, וכי מעורבותם של שוהים בלתי חוקיים נקשרת לא אחת לעבירות פליליות וביטחוניות.