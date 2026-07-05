בג"ץ מנחית מכה נוספת על הממשלה

בג"ץ דן היום (ראשון) בשידור חי, בפעם השנייה, בעתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). הדיון התקיים לאחר שהוצא צו על-תנאי שדרש מהמדינה להסביר מדוע לא יבוטל מינויו של אליהו.

בתום הדיון השופטים המליצו לבטל את מינויו של אליהו למנהל רמ"י ולהשיב את ההחלטה על המינוי לוועדת האיתור, שתראיין שוב את שלושת המועמדים הסופיים, ובהם אליהו, וזאת לאחר החלפת שניים מחבריה.

נקבע כי הצדדים ישיבו להחלטה תוך 48 שעות. השופטת יעל וילנר ציינה כי "ההחלטה לוקה בלא מעט פגמים, ויש פגמים שאי-אפשר להבליג עליהם".