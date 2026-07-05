המועמד לנשיאות רומניה ליוסי דגן: "יהודה ושומרון חשובה לנו"

פגישה מדינית רשמית נערכה בין ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, לבין מנהיג האופוזיציה ברומניה והמועמד לנשיאות המדינה, ג׳ורג׳ סימיון.

הקשר בין דגן לבין סימיון נבנה לאורך תקופה ארוכה של כ 4 שנים, במהלכם קיימו ביקורים וסיורים משותפים, השניים פועלים לחיזוק שיתופי הפעולה ומקיימים שיח ארוך מזה שנים. במהלך המפגש הנוכחי דנו המנהיגים בהמשך הפעילות המשותפת, דגן שוחח עם סימיון על החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של יהודה ושומרון עבור מדינת ישראל.

סימיון התמודד בבחירות האחרונות, במאי 2025 לנשיאות רומניה, עלה לסיבוב השני ביתרון גדול על יריבו אולם הפסיד באחוזים בודדים בסיבוב השני. כעת במהלך שעשה עם מפלגתו, תוך שיתוף פעולה עם מפלגות אחרות, הצליח להפיל את ממשלת השמאל ברומניה והמערכת הפוליטית מתארגנת לבחירות נוספות, ככל הנראה כבר בנובמבר 2026.

בסקרים מוביל סמיון על פני יריביו כאשר הוא עומד על 42% תמיכה למפלגתו כאשר בפרלמנט הנוכחי התמיכה היא 19% כלומר על פי הסקרים הוא המועמד המוביל לראשות הממשלה. והוא מסתמן כראש המפלגה הגדולה ביותר ברומניה בבחירות הקרובות.

​במהלך המפגש, העניק דגן לסימיון שי ייחודי: תחריט של אתרי התנ"ך בשומרון והשניים פרסמו הצהרה משותפת בוידיאו.

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