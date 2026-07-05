אילה חסון תוקפת: "מי שיגיד את זה, יחטוף תביעה"

העיתונאית איילה חסון יוצאת למתקפה פומבית ומאיימת בצעדים משפטיים נגד מי שמנסה להציג את עבודתה העיתונאית באור שלילי. בשיחה שקיימה עם ארז תדמור ברדיו 'גלי ישראל', התייחסה חסון לתחקיר המהדהד שפרסמה בעבר בנוגע להוצאות המעון הרשמי של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ברעננה, והבהירה כי לא תעבור בשתיקה על השמצות.

"התחקיר שלי על המעון הרשמי של נפתלי בנט מגובה בקבלות, במסמכים ובטבלאות אקסל שמפרטות כל הוצאה והוצאה", הדגישה חסון בשיחה והזכירה את העובדות בשטח שנוצרו בעקבות הפרסום: "בתום כהונתו, כל המערך פורק, ועד היום אין מעון רשמי למדינת ישראל".