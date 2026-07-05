לראשונה: הממשלה החליטה לא לציית לבג"צ

לוין ויצחק עמית ( יונתן זינדל, חיים גולדברג/פלאש90 )

המשבר החוקתי בין הרשות המבצעת (הממשלה) לבין הרשות השופטת (בית המשפט העליון) מתקרב.

הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה בגלל הסכם ניגוד העניינים שלו בנושא התקשורת.

הצעת ההחלטה נגד בג"צ ( ללא )

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ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מיום 17.6.2026, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק.

בג"צ למעשה הטיל וטו על כל ההחלטות של שר התקשורת בנושא מועצת הרשות השנייה ולמרות התפטרות חברי המועצה הקודמת, בצעד די חריג ולא ברור, הוא ביטל את ההתפטרות כשהוא קובע כי נעשתה שלא בתום לב, וקבע כי גם בחירת המועצה החדשה בטלה.

הממשלה: להכיר בחוק

הממשלה קבעה כי שלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון ובכלל זה את בית המשפט. פסיקה הסותרת באופן חזיתי את לשונו הברורה של החוק אינה יכולה להקנות סמכות שלא קיימת בחוק, ולכן הממשלה לא תכיר בפעולות שייעשו מכוחה.

עוד קבעה הממשלה כי לא תישמע כל טענת הסתמכות או ״מעשה עשוי״ על ידי גורמים בשוק התקשורת ביחס לפעולות שיבוצעו כתוצאה מהחלטות שתתקבלנה על ידי מועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק.

שר התקשורת שלמה קרעי שיזם את המהלך: ״שופטי בג״צ אינם הכנסת, ושכרון כח לא נותן סמכות למחוק מהחוק תנאי סף מפורש, גם אם אינו נוח להם. שלטון החוק אינו שלטון השופטים. היום הממשלה קבעה באופן ברור: כשבג״צ רומס את החוק, המדינה לא תיתן לכך יד. שני שלישים הם דרישה חוקית ולא המלצה, ומועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק לא מתקיימת והחלטותיה שוות כקליפת השום. כך יהיה כאן גם בעתיד, בכל ניסיון של בית המשפט לרמוס את חוקי הכנסת.״

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין: ״שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק, ובית המשפט מחויב ליישם אותו. כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית אלא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות. לממשלה חובה לעמוד על כך שהחוק, ורק החוק, יהיה המקור לסמכות השלטונית. נמשיך לפעול בכל הכלים החוקיים כדי להשיב את שלטון החוק על כנו.״