פיצוץ בין גנץ להנדל; זו המפלגה בה הוא יתמודד

דרמה פוליטית במרכז-ימין: המגעים האינטנסיביים שניהל בשבועות האחרונים יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, עם יו"ר כחול לבן בני גנץ וחבר מפלגתו דני שמחי על הצטרפות לרשימה לקראת הבחירות הקרובות, הסתיימו היום (ראשון) רשמית ללא הסכמות. בעקבות הפיצוץ בשיחות, הנדל צפוי לחבור כעת לחבר הכנסת חילי טרופר, כך פורסם לראשונה בכאן חדשות.

בשבועות האחרונים תמרן הנדל בשני ערוצים מקבילים – האחד מול גנץ ושמחי, והשני מול טרופר. עם סגירתו של הערוץ מול כחול לבן, נראה כי האופציה של ריצה משותפת עם טרופר היא זו שנותרה על השולחן מבחינתו של הנדל ומפלגתו, כאשר השניים מעוניינים לפעול במהירות ולהכריז על השותפות הפוליטית החדשה כבר במהלך השבוע הקרוב.

הסלע המרכזי שהוביל לפיצוץ המגעים בין הנדל לגנץ עוסק בסוגיית השילוב של המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית. בעוד הנדל מציג קו נוקשה והצהיר כי לא יישב בשום אופן בממשלה יחד עם החרדים, מצידם של גנץ ושמחי עלתה עמדה מורכבת יותר.

השניים הבהירו כי הם אמנם אינם מוכנים להקמת ממשלה שתישען באופן מלא על ש"ס ויהדות התורה, אך יחד עם זאת, הם אינם שוללים לחלוטין לכאורה ישיבה משותפת עמן סביב שולחן הממשלה – פער עקרוני שהוביל בסופו של דבר להפרדת הכוחות.