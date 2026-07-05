שירה זלוף בראיון מרגש אחרי הגמר ( ראיון לסרוגים )

הזמרת הצעירה שירה זלוף מצטרפת רשמית לקאסט הכוכבים של פסטיגל 2026. אחרי שכבשה את הקהל הישראלי בעונה האחרונה של "הכוכב הבא", ריגשה מיליונים בטקס המשואות הממלכתי והספיקה לבצע סדרת הופעות סולד אאוט ברחבי הארץ - היא עושה את הצעד הבא אל במת המופע הגדול של חנוכה.

זלוף, שסיימה במקום השלישי ב"הכוכב הבא" אך הפכה לאחת המתמודדות הבולטות והאהובות של העונה, ממשיכה לבסס את מעמדה בעולם המוזיקה הישראלי. עם קול עוצמתי, נוכחות בימתית יוצאת דופן וקהל מעריצים נאמן, היא צפויה להביא לפסטיגל את האנרגיה והכישרון שהפכו אותה לשם דבר. מהכוכב הבא לבמת הפסטיגל מאז סיום התוכנית, זלוף לא עצרה לרגע. היא רשמה מופעי סולד אאוט במועדון בארבי, פתחה מופע שקיעה באמפי שוני, והוציאה שורה של שירים מקוריים שזכו לתגובות נלהבות. בין השירים הבולטים: "מעריב לנוער", "אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין" ולאחרונה "לא אוהבת סרטים". בנוסף, זלוף שיתפה פעולה עם הזמר יובל גולד בדואט מרגש "מחר יבוא מחר", שיר שנכתב בעיצומה של המלחמה והפך למנטרה של "כאן ועכשיו" עבור רבים. השיר, שמציע הצצה אינטימית לרגעים בתוך מערכת יחסים מורכבת, הדהד במיוחד בתקופה של חוסר ודאות.

יובל גולד ושירה זלוף ( אגם נחמה )

מטקס המשואות לפסטיגל

רגע משמעותי נוסף בקריירה הצעירה של זלוף היה השתתפותה בטקס המשואות 2026, שם הופיעה על במת הר הרצל בערב יום העצמאות ה-78. הטקס, שעמד בסימן "עוצמות של התחדשות" והשבת החטופים, היווה עבורה צעד משמעותי מהבמה הטלוויזיונית אל הבמה הממלכתית.

"אם הייתי מספרת לשירה מכיתה י' שהיא תופיע בטקס המשואות, היא לא הייתה מאמינה", שיתפה זלוף בראיון לאחר הטקס. "החלום שלי היה להופיע בטקס יום הזיכרון בבית ספר, היו לזה אפילו אודישנים. זה משהו שחלמתי עליו".

שירה זלוף ( שירה זלוף (באדיבות קשת 12) )

קאסט כוכבים נוצץ

זלוף מצטרפת לרשימת כוכבים מרשימה שכבר אושרה לפסטיגל 2026. הזמרת עדן בן זקן תשמש כאמנית האורחת של המופע, כשעל פי הדיווחים היא צפויה לקבל למעלה מ-2 מיליון שקלים - סכום שעשוי להפוך אותה לאמנית האורחת המרוויחה ביותר בתולדות הפסטיגל.

בנוסף, גם הזמר והשחקן שחר טבוך חוזר לפסטיגל בפעם השלישית, אחרי שבשנה שעברה זכה במקום הראשון בתחרות השירים של המופע לצד עדן גולן. כוכבי הרשת עידן תלם והילי טולדנו כבר אישרו את השתתפותם, ועל פי דיווחים גם איתי לוי ונועה קירל נמצאים במגעים מתקדמים עם ההפקה.

עם הצטרפותה של זלוף, נראה שפסטיגל 2026 מתגבש לאחד המופעים המרשימים והמדוברים של השנים האחרונות, עם שילוב של כוכבי פופ מובילים, זמרים צעירים ומוכשרים וכוכבי רשת פופולריים. כעת נותר להמתין ולגלות אילו שמות נוספים יצטרפו למופע הגדול של חנוכה.