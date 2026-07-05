בניגוד לכללי האתיקה: בן גביר שוב מחלטר כמשפיען רשת

בן גביר מחלטר בפרסומת לחנות פיאות ( מתוך ערוץ האינסטגרם של עוצמה יהודית )

בין רצח לרצח במגזר הערבי, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מוצא את הזמן לעשות חלוטורות כמשפיען רשת.

בחשבונות הרשמיים של מפלגת עוצמה יהודית, עלה סרטון בכיכובם של בן גביר ורעייתו איילה, כשהם נמצאים בסלון הפאות של איילה אלחרר, אשתו של יועץ התקשורת שלו. גולשים רבים תהו מה עושה גבר בסלון פאות, אבל גם בלי שאלת הצניעות, לא ברור מדוע החשבונות הרשמיים של המפלגה צריכים לקדם את העסק הפרטי של יועץ התקשורת שלה. ועדת האתיקה כבר נזפה בבן גביר הפעם בן גביר לא יוכל להגיד כי לא ידע, כי רק לפני כחודשיים קיבלה ועדת האתיקה של הכנסת קובלנה נגדו בגין אותה עבירה ממש. אז הוא קידם לונה פארק.

הקובלנה נגד בן גביר ( מתוך אתר ועדת האתיקה )

ועדת האתיקה קבעה בהחלטתה: "חל איסור על חברי הכנסת לתת חסות, לסייע או לקדם גורמים מסחריים. הוועדה סבורה כי הסרטון האמור בו נראה השר נראה מבלה עם ילדיו בפארק השעשועים, שפורסם בחשבון סיעת עצמה יהודית וכן בחשבון של פארק השעשועים, עולה לכדי קידום של גורם מסחרי באופן פסול. זאת, הן משום מעורבותו הפעילה של השר והן לאור הנחיית הסרטון על ידי נציג פארק השעשועים ומיתוגו באופן מסחרי.

בנסיבות אלה, הוועדה קובעת כי השר בן גביר הפר את כללי האתיקה ומחליטה להטיל עליו סנקציה של הערה.

הפעם ככל הנראה תחמיר הוועדה עם בן גביר יותר.

נציין כי החשבונות של בן גביר ברשתות החברתיות מפרים את חוקי התעמולה באופן סדרתי. ועדת הבחירות המרכזית כבר קנסה אותו בעשרות אלפי שקלים ופסלה לו מספר סרטונים, בעקבות שימוש בכוחות הביטחון (משטרה ושב"ס) כרקע לסרטוני התעמולה, כמו גם שימוש במתקנים ביטחוניים, האסורים לפי חוקי התעמולה.