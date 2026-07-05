צפו - נחש טורף ציפור ובולע אותה בשלמותה

דרמה נרשמה אתמול (שבת) בבוקר במסתור התחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש נילי ודוד, של החברה להגנת הטבע. במהלך צפייה וצילום ציפורים שגרתי, צפה מתנדב התחנה, עירד בן יוסף, במחזה מרהיב.

נחש זעמן מטבעות, שהסתתר בין אבני שפת הנחל מול המסתור, צד פרחון של דרור הבית ובלע אותו בשלמותו. במקביל, כל ציפורי התחנה, ששמו לב למתרחש, התגודדו סביב הסעודה הדשנה, על מנת להתריע ולהרחיק את הטורף, אך לשווא.

זעמן מטבעות הוא נחש עירוני במיוחד, שחי גם בין בתים, חצרות, פארקים וגינות, ומסתגל היטב לסביבה האנושית. למרות שהוא נפוץ יחסית, רוב האנשים כלל אינם מבחינים בו, שכן הוא פעיל בעיקר בשעות הבוקר והערב ונוטה להימנע ממפגש עם בני אדם. מדובר בנחש, שאינו ארסי ואינו מסוכן לאדם. הוא ניזון בעיקר ממכרסמים, מלטאות ולעיתים גם מציפורים צעירות ומביצים, ולכן הוא ממלא תפקיד חשוב בשמירה על האיזון האקולוגי גם בלב העיר.

לדברי יותם בשן, צפר בכיר ומנהל התחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש נילי ודוד, בחברה להגנת הטבע , "זעמן מטבעות הוא ה-נחש של התחנה וניתן לפגוש אותו לא אחת, כשהוא משוטט בין השבילים, מטפס על שיחים או מתחמם בשמש להנאתו. הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת הטבע העירונית שאנו שואפים לשמר, והמפגש עמו הוא תזכורת לכך שגם בלב ירושלים מתקיימת מערכת אקולוגית עשירה ומגוונת, שבה האדם וחיות הבר חולקים את אותו המרחב".