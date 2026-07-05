המשטרה נגד ynet: "סילוף מוחלט של דברי המפכ"ל"

ב-ynet פורסם בשבוע שעבר כי מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, השמיע בדיון חירום עם מפקדי המחוזות התבטאויות שעסקו במאבק בפשיעה, במשטרה הבוקר (ראשון) פרסמו הודעת הכחשה חריפה.

על פי הפרסום ב-ynet, המפכ"ל אמר במהלך הדיון: "רציחות זה לא חזות הכול, פעם זה לא עניין אף אחד", וכן כי "תוצאות המשטרה במאבק בפשיעה בחמש השנים האחרונות הן הטובות ביותר".

בתגובה לפרסום מסרה המשטרה כי המפכ"ל "דוחה בשאט נפש את הדברים שיוחסו לו", וכי מדובר ב"סילוף מוחלט של דבריו".

עוד נמסר כי בניגוד לנטען בכתבה, המפכ"ל רואה במאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית "משימה לאומית מהמעלה הראשונה", ומציב את הנושא בראש סדר העדיפויות של המשטרה. לפי הודעת המשטרה, דני לוי מעלה את הסוגיה באופן תדיר בדיונים, עוקב מקרוב אחר הטיפול בה ופועל למיצוי כלל הכלים והאמצעים העומדים לרשות המשטרה במאבק בארגוני הפשיעה.

במשטרה הוסיפו כי המפכ"ל ממשיך לקרוא להשבת סמכויות וכלים שנגרעו מהמשטרה, במטרה לחזק את יכולתה להתמודד עם ארגוני הפשיעה ולהגביר את ביטחון הציבור.

בהמשך ההודעה התייחסה המשטרה גם לעבודת הכתב חסן שעלאן, ומסרה כי הוא הוזמן מספר פעמים להצטרף לפעילות המשטרה ולהיווכח בעשיית השוטרים מקרוב, אך לטענתה "בחר להמשיך בפרסומים מגמתיים שאינם תורמים דבר למאבק בפשיעה או לחברה הערבית".