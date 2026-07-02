החדשות הטובות: 40 משפחות בחרו לגור בקריית שמונה

עוברים לקריית שמונה ( עמותת ביצור )

השבוע בירושלים, כ-620 תלמידים ותלמידות מ-33 בתי ספר יסודיים בעיר הגיעו לאירוע השיא של התוכניות "אליפות הייטקיד" ו"יוניקורן", מבית עמותת “מחשבה טובה”.

בין השולחנות עמדו ילדים צעירים שהציגו רעיונות שנראו כאילו יצאו מתוך עתיד רחוק. "סיירת הדגים הרובוטיים" - דגים מלאכותיים שנעים במים, אוספים מידע על איכות הסביבה ומדווחים בזמן אמת. לצד מקרר חכם שמזהה מוצרים שפג תוקפם, פחים חכמים שנפתחים לבד ומעודדים מיחזור, ורובוטים לאיסוף ומחזור פסולת מחופי הים – במשך השנה הילדים למדו על יזמות, פיתוח והייטק ואלו רק מקצת מהרעיונות המדהימים שהועלו שם, בשולחנות התצוגה. בתוכנית "יוניקורן" הילדים למדו על הבינה המלאכותית. הילדים עצמם פיתחו יחד עם בינה מלאכותית משחקי מחשב וקליפים מוזיקליים. הילדים למדו לכתוב, להלחין ולערוך סרטונים דרך הבינה המלאכותית והשתתפו בתחרות מיוחדת בה בנושאי הפיתוחים השונים של הבינה. האירוע שהתקיים היה מדהים, מיוחד, מרגש ומה שהכי בלט – ישראליות. ילדים צעירים שואפים, לומדים, נהנים ומפתחים דברים כדי לשנות את העולם כולו.

תחרות הרובוטים ( לינה מיארה )

החיוך של נריה זיסק הי"ד ממשיך ללוות את הילדים

בקייטנת "חברים לרפואה" בפתח תקווה בחרו השנה להקדיש את חולצות הקייטנה לעילוי נשמתו של סרן נריה זיסק הי"ד.

סרן נריה זיסק הי"ד, בן 24 ממשואות יצחק, היה קצין שריון בחטיבה 401. מי שהכירו אותו מספרים על אדם שמח, מצחיק ובעל חיוך גדול שתמיד היה על פניו, לצד רגישות, אכפתיות ויכולת מיוחדת להתחבר לכל אדם. לאחר שירותו הצבאי יצא לטיול בדרום אמריקה, אך עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר עשה כל שביכולתו כדי לשוב לישראל ולהצטרף ללחימה, למרות שלא נקרא למילואים. הוא התעקש לקחת חלק במאמץ המלחמתי, שובץ לצוות טנק ויצא להילחם. ביום ט"ו בטבת תשפ"ד, 27 בדצמבר 2023, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. חבריו מספרים כי גם בימי הלחימה שמר על רוח טובה, נחישות ואמונה בצדקת הדרך.

הבחירה להנציח את זכרו דווקא במסגרת קייטנה, שמלאה בשמחה, בחברות ובנתינה, מעניקה משמעות מיוחדת. מעבר להיותן פריט לבוש אחיד, החולצות הופכות לתזכורת לערכים של מסירות, אהבת ישראל וערבות הדדית - אותם ערכים שאפיינו כל-כך את נריה ז"ל.

יוזמות מהסוג הזה מזכירות כיצד אפשר לשלב זיכרון והנצחה גם בתוך שגרת החיים, ולא רק בטקסים ובימי זיכרון. בדרך פשוטה ומרגשת, מאות ילדים ואנשי צוות נושאים עמם את שמו של נריה וממשיכים להפיץ את האור והטוב שהוא הותיר אחריו.

מאות הילדים והמדריכים לובשים בגאווה את החולצות שהוקדשו לזכרו של נריה זיסק הי"ד, מתוך הערכה לדמותו המיוחדת, לערכים שבהם האמין ולדרך החיים שהותיר אחריו.

יהי זכרו ברוך.

הצוות הטכני לזכרו של נריה הי"ד ( באדיבות משפחת זיסק )

התלמידים שהזמינו אמבולנס לרגל סיום שנת הלימודים

תלמידי שכבת י"ב בישיבה התיכונית אמית "בלבב שלם" בירוחם בחרו לסיים את תקופת הלימודים בדרך קצת אחרת, משמעותית יותר. ביום האחרון שלהם בישיבה הם הקימו עמדת התרמת דם מיוחדת והקדישו את היום למעשה של חסד ונתינה למען הציבור.

ההיענות הייתה מרשימה במיוחד: במהלך המבצע נאספו כמעט 30 מנות דם שיועברו לבנק הדם הלאומי ויוכלו לסייע להצלת חיים. גם אנשי מגן דוד אדום שהפעילו את ההתרמה התרגשו מהאווירה ומההתנדבות של התלמידים, וציינו כי לא בכל יום הם פוגשים קבוצה כה מגויסת ונלהבת לקחת חלק במיזם כזה.

עבור הבוגרים, הבחירה לסיים כך את שנות התיכון לא הייתה מקרית. לדבריהם, היא משקפת את הערכים של אחריות, נתינה וראיית הזולת שעליהם התחנכו לאורך שנות הלימוד. אחד התלמידים סיפר כי תרומת הדם הייתה עבורם דרך משמעותית לחתום תקופה חשובה בחייהם ולהשאיר אחריהם מעשה בעל ערך אמיתי.

בישיבה מקווים שהרוח הזו תמשיך ללוות את הבוגרים גם בהמשך דרכם. אם לשפוט לפי הדרך שבה בחרו להיפרד מהתיכון, נראה שהם יוצאים אל הפרק הבא בחייהם עם שיעור חשוב במיוחד -שלפעמים הדרך הטובה ביותר לחגוג היא פשוט לתת לאחרים.

מחזקים את קרית שמונה

יותר מ־40 משפחות חדשות צפויות לעבור לעיר במהלך החודשיים הקרובים, השבוע הצטרפה המשפחה הראשונה ופתחה באופן רשמי את גל המעברים של הקיץ. לקראת פתיחת "תקופת המעברים" הופץ סרטון מיוחד המציג את המשפחות החדשות.

בימים אלה נמשכות ההכנות לקראת הגעת המשפחות הנוספות, מתוך תקווה שהמהלך יביא עמו חיזוק נוסף לצמיחתה ולהתפתחותה של קרית שמונה.

משפחות שסגרו לאחרונה את מעברן לקריית שמונה מספרות כי המפגש עם התושבים, תחושת השייכות והרוח הקהילתית שפגשו בעיר היו בין הגורמים שחיזקו את החלטתן להצטרף לקהילה.

במציאות הישראלית כיום בצפון, מרגש לראות את המשפחות שבוחרות להגיע לקריית שמונה, דווקא בתקופה הזו - ולגור דווקא שם. ברוכים הבאים.