אז תשאלו ראשית- למה אנחנו הלכים בתקופה הזו ליגור? והתשובה הכנה היא כי ביגור נרשמו דפים מתוך ההיסטוריה של היישוב ושל מדינת ישראל.

אלה כתובים במסילת הרכבת התורכית חיפה – דמשק, בכביש חיפה – נצרת הישן, בסליק המרכזי של "ההגנה", וכן בייבוש ביצות העמק, רצח שלושת חברי יגור בפאתי הקיבוץ בשנת 1931 על ידי כנופיית עיז-אדין אל-קאסם, מצור הצבא הבריטי על יגור וחיפושי נשק ב"שבת השחורה" ( בהמשך הרחבה) , מבצע שחרור מעפילי עתלית והבאתם ליגור, שהיית פלוגות הפלמ”ח ביגור, מבצע פיצוץ הראדאר הבריטי בכרמל ועוד .

נלך להיסטוריה.

בשנת 1922 התיישבה בפתח נחל יגור קבוצת "אחווה" – 10 חלוצים שהקימו את קיבוץ יגור.

נתחיל במה שכונה לימים 'השבת השחורה'.

"השבת השחורה" הוא הכינוי שנתן היישוב העברי ל'מבצע אגאתה', שקיימו הבריטים בשבת, 29.6.46, ב-27 יישובים ברחבי הארץ. המבצע היה פעולת תגמול על "ליל הגשרים" - שנערך כשבועיים קודם לכן ובמהלכו פוצצו אנשי הפלמ"ח גשרים בכל רחבי הארץ - ומטרתו היתה להחרים נשק בלתי חוקי ולעצור מפקדים וחברים ב"הגנה" ובפלמ"ח, בניסיון למוטט את האירגון הצבאי של היישוב.

יגור היה אחד היישובים העיקריים נגדם כוון המבצע.

בבוקר שבת ה 29.6.46 פרצו ליגור 4,000 חיילי הדיוויזיה השישית של הוד מלכותו, בחיפוש אחר נשק, מסמכים ומנהיגי תנועת המרי.

הם הפכו וחפרו את כל מרחבי הקיבוץ- בבתי החברים, המדרכות , הפכו מצבות כי המפקד ענה לשאלה: איך אתם מחללים מצבות? וענה- אני אירי ויודע בדיוק היכן הסתרנו נשק...

ואז כשכבר רצו לעזוב... לפתע נמצא צינור תקוע ניצב באדמה, ובו גילו כי מים הזורמים פנימה לא עולים אלא שיש חלל למטה. וכך התגלה הסליק הגדול של ההגנה ועוד 33 סליקים ברחבי הקיבוץ.

בקיבוץ התאימו את הירידה לסליק הגדול של ההגנה לביקורים.

הירידה במדרגות נוחות עם מעקה יד: סיפורו של הסליק, הפתח הסודי, סרטון מצילומי הבריטים, ועוד הפתעות...

נציין שבאירועי "השבת השחורה" ברחבי הארץ נהרגן שמונה בני אדם, רבים נפצעו וכ-2700 נעצרו. רוב העצורים שוחררו כעבור מספר שבועות, ובסופו של דבר הצליחו אנשי ה"הגנה", תמורת שוחד, להשיג חזרה כ-80 אחוז מהנשק שהוחרם ביגור. "השבת השחורה" הפכה לסמל במאבק בין היישוב היהודי לשלטון המנדט הבריטי, ויגור תפסה בה מקום מרכזי בשל היקף הנשק שנחשף בה.

תערוכה: "מרד-עדות-מאבק"

במועדון בית בר-יהודה מוצגת התערוכה "מרד-עדות-מאבק" (אוצרת: קרן בן הלל), העוסקת בשני אירועים מרכזיים שהתרחשו ביגור בחודש יוני 1946: "ועידת צביה" ו"השבת השחורה".

"ועידת צביה" הוא הכינוי שניתן לוועידת הקיבוץ המאוחד, שהתקיימה ב-7 יוני 1946, ושבמסגרתה נתנה צביה לובטקין, מראשי מרד גטו ורשה, את העדות הפומבית המקיפה הראשונה שנשמעה בארץ על זוועות השואה והשמדת יהודי אירופה, כמו גם על גבורת המורדים ופעילות המחתרות.

עדותה של לובטקין הכתה גלים ברחבי, היישוב העברי, שבאותם ימים טרם הבין לעומק את ממדי האסון, ועוררה השראה רבה בקרב מנהיגי היישוב ולוחמיו.

התערוכה מבקשת לחשוף את הציר המחבר בין מרד גטו ורשה, העדות של צביה וכוחה בעיצוב התודעה, והמעבר ממאבק על החיים באירופה למאבק על עצמאות בארץ ישראל: הכשרת הלוחמים ביגור לקראת הקמת קיבוץ לוחמי הגטאות והמאבק בשלטון הבריטי לקראת הקמת מדינה יהודית.

בתערוכה שתנעל ב 7.7 צילומים ומסמכים רבים מימי מרד גטו ורשה, "ועידת צביה" ו"השבת השחורה". לבירורים ולתיאום ביקור: יפתח שחר, 054-6797087.

שירי יורם טהר לב

מאז שיורם טהרלב ז"ל שב לאדמת יגור, קיבצו בקיבוץ, בשירון את השירים בהם ניבטים הנופים של יגור- הכל מטובל בהומור המיוחד ליורם וקצת סיפורים עליו... אם מזג האוויר מאפשר- נוסעים אל קברו ושרים "ההר הירוק... לשכב בצילך כרמל"

"יגור זה סיפור"

מבנה "רכבת העמק" הישן שופץ ונמצא כיום במרכז הקיבוץ ובו שוכן מרכז המבקרים. מרכז המבקרים "יגור זה סיפור" מביא למבקרים במגוון אמצעים ודרכי המחשה את מורשת יגור מהימים הראשונים ועד ימינו. ייבוש הביצות, רצח השלשה, "השבת השחורה" ושיחרור המעפילים מעתלית, פיצוץ הרדאר הבריטי, פלוגות הפלמ"ח ביגור, פיתוח החקלאות התעשיה והתרבות ועוד… אירועים המלוים את קיבוץ יגור משנות ה-20 של המאה הקודמת ועד ימינו.

מרכז המבקרים "יגור זה סיפור", בשילוב אתרים ומבנים נוספים מראשית ימי הקיבוץ מהווים את הבסיס ל"מסלול יגור" למען שימור המורשת ההיסטורית תרבותית של יגור.

אגב, להשלמת החוויה הקיבוצית- ארוחת צהרים בחדר האוכל הקיבוצי- כשר.

את הסיור והארוחה, יש לתאם מראש. טלפון 054-6833075. יגור זה סיפור.