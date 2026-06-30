כולם יבקשו תוספת: מתכון ללזניה בשרית קלאסית

אין כמו מגש מהביל של לזניה בשרית שיוצא מהתנור וממלא את הבית בריח משגע. עם שכבות עשירות של רוטב בשר עסיסי ודפי לזניה רכים, מדובר במנה מנצחת שמתאימה לארוחת צהריים משפחתית, לאירוח או לשולחן השבת.
מצרכים:
לרוטב הבשר:
- 2 כפות שמן זית
- בצל גדול קצוץ
- 2 שיני שום כתושות
- 500 גרם בשר בקר טחון
- 2 כפות רסק עגבניות
- קופסת עגבניות מרוסקות (400 גרם)
- כוס מים
- כפית אורגנו יבש
- כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
להרכבה:
- חבילת דפי לזניה
- מעט שמן לשימון התבנית
אופן ההכנה:
- מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים את השום ומערבבים כדקה.
- מוסיפים את הבשר הטחון ומבשלים תוך כדי פירור עד שהוא משנה את צבעו.
- מוסיפים את רסק העגבניות, העגבניות המרוסקות, המים והתבלינים. מערבבים היטב ומבשלים כ-20 דקות על אש בינונית, עד לקבלת רוטב עשיר וסמיך.
- משמנים תבנית אפייה ומניחים שכבה דקה של רוטב בתחתית. מסדרים מעל דפי לזניה, מוסיפים שכבת רוטב בשר וחוזרים על הפעולה עד לסיום החומרים.
- מסיימים בשכבת רוטב אחרונה, מכסים את התבנית בנייר אלומיניום ואופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך כ-40 דקות.
- מסירים את נייר האלומיניום ואופים עוד כ-10 דקות, עד שהלזניה מתייצבת ומשחימה מעט