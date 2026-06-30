כולם יבקשו תוספת: מתכון ללזניה בשרית קלאסית

לזניה בשרית ( צילום: AI )

אין כמו מגש מהביל של לזניה בשרית שיוצא מהתנור וממלא את הבית בריח משגע. עם שכבות עשירות של רוטב בשר עסיסי ודפי לזניה רכים, מדובר במנה מנצחת שמתאימה לארוחת צהריים משפחתית, לאירוח או לשולחן השבת.