"יש דאגה גדולה אצל השופט יצחק עמית"

הפולמוס הציבורי והמשפטי סביב הדיונים בבית המשפט העליון בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים ממשיך לעורר סערה. השופט בדימוס הרן פיינשטיין שוחח הבוקר (שישי) עם אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', וסיפק גיבוי מלא למהלכי החקיקה של הממשלה תוך מתיחת ביקורת חריפה על עמדת נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.

"יש דאגה גדולה מאוד של השופט עמית ושל שופטים אחרים מפני מה שהם מכנים 'שינוי משטרי', בעקבות המהלך להוצאת שני נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה למינוי שופטים", התייחס פיינשטיין לטיעונים שנשמעו בבג"ץ. "אבל האמת היא שמדובר במשחק מילים בעלמא, ואין פה שום שינוי משטר".

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"מותר לממשלה באישור הכנסת לשנות שיטה"

פיינשטיין הבהיר כי בדמוקרטיה פרלמנטרית, עיצוב הליכי הממשל והמינויים נמצא תחת סמכותם הבלעדית של נבחרי הציבור, ואין לראות בריבונות הכנסת משום פגיעה באופי המדינה.

"מותר לממשלה, באישור ובתמיכת הכנסת, לשנות את השיטה הקיימת", הסביר השופט בדימוס. "זה לחלוטין לא שלטון יחיד כפי שמנסים להציג זאת".

סוף לעידן "חבר מביא חבר"

את עיקר הביקורת כיוון פיינשטיין כלפי הנוהג הקיים בוועדה, המעניק לדעתו כוח עודף ולא פרופורציונלי לשופטי בית המשפט העליון ולנציגי לשכת עורכי הדין, דבר שפוגע בגיוון המערכת.

"להוציא את השופטים של שיטת 'חבר מביא חבר' מהוועדה הזו – זו פשוט מצווה", חתם פיינשטיין את דבריו בצורה נחרצת, "ולהוציא את עורכי הדין מהוועדה שממנה את השופטים בישראל – זו מצווה גדולה".