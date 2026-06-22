התפתחות דרמטית בפרשת קטארגייט. על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, ההחלטה שנמצאת בשלבי התגבשות היא להגיש כתב אישום רחב בפרשת קטארגייט, ולכלול בתוכו גם בכיר במוסד לשעבר וכן את האלוף במיל׳ פולי מרדכי.

נזכיר כי אלוף (במיל') יואב (פולי) מרדכי (61) שכיהן כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, כראש המינהל האזרחי וכדובר צה"ל, נחקר כחשוד בפרשת "קטאר-גייט" בביצוע עבירות שוחד ומגע עם סוכן זר.

על פי הדיווח בכלכליסט, מרדכי היה אחראי לתיווך בעסקאות נשק וסייבר של התעשייה הביטחונית הישראלית בהיקף נרחב עם קטאר, וגזר בעסקאות אלה דמי תיווך בשווי מיליוני שקלים.

לאחר שהתקבלה חוות דעת של השב״כ שעוסקת בנזק ליחסי החוץ עם מצרים, נתבקשה חוות דעת נוספת של המוסד בנוגע להשפעה על ציר קטאר. זאת בעקבות התבטאות מפתיעה של דדי ברנע בשיחת רקע עם עיתונאים (שהודלפה על ידם) שלדעתו לא נגרם נזק לביטחון המדינה מפרשת קטארגייט.

עוד דווח כי חוות הדעת של המוסד הועברה בימים האחרונים. והוחזרה שנית למוסד לצורך דיוקים והבהרות אחרונים. כוונת הפרקליטות היא להגיש כתב אישום רחב בפרשה נגד שורת מעורבים. אך טרם התקבלה החלטה סופית על ידי היועמ״שית ופרקליט המדינה.