ארוחת הערב המושלמת: פשטידת תפוחי אדמה וגבינות שכולם אוהבים

יש ימים שבהם פשוט אין כוח לעמוד שעות במטבח, אבל גם לא מתחשק להזמין אוכל מבחוץ. בדיוק בשביל הרגעים האלה יש את המתכון הבא: פשטידת תפוחי אדמה וגבינות שמכינים בכמה דקות עבודה, מכניסים לתנור ושוכחים ממנה עד שהבית מתמלא בריח משגע.
מצרכים:
- 3 תפוחי אדמה בינוניים מגורדים
- 2 ביצים
- 1 גביע קוטג'
- 100 גרם גבינה צהובה מגורדת
- 2 כפות קמח
- כפית מלח
- חצי כפית פלפל שחור
- מעט שמן לשימון התבנית
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-180 מעלות.
- מערבבים בקערה את כל המצרכים עד לקבלת תערובת אחידה.
- מעבירים לתבנית משומנת.
- אופים כ-40 דקות עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת.
- מגישים חם לצד סלט ירקות טרי.
טיפ קטן:
אפשר להוסיף לתערובת בצל מטוגן, זיתים, תירס או עשבי תיבול טריים כדי לגוון את הטעמים בכל פעם מחדש.
תגובות