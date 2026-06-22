ארוחת הערב המושלמת: פשטידת תפוחי אדמה וגבינות שכולם אוהבים

יש ימים שבהם פשוט אין כוח לעמוד שעות במטבח, אבל גם לא מתחשק להזמין אוכל מבחוץ. בדיוק בשביל הרגעים האלה יש את המתכון הבא: פשטידת תפוחי אדמה וגבינות שמכינים בכמה דקות עבודה, מכניסים לתנור ושוכחים ממנה עד שהבית מתמלא בריח משגע.

מצרכים: 3 תפוחי אדמה בינוניים מגורדים

2 ביצים

1 גביע קוטג'

100 גרם גבינה צהובה מגורדת

2 כפות קמח

כפית מלח

חצי כפית פלפל שחור

מעט שמן לשימון התבנית אופן ההכנה: מחממים תנור ל-180 מעלות. מערבבים בקערה את כל המצרכים עד לקבלת תערובת אחידה. מעבירים לתבנית משומנת. אופים כ-40 דקות עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת. מגישים חם לצד סלט ירקות טרי. טיפ קטן: אפשר להוסיף לתערובת בצל מטוגן, זיתים, תירס או עשבי תיבול טריים כדי לגוון את הטעמים בכל פעם מחדש.