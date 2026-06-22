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ארוחת הערב המושלמת: פשטידת תפוחי אדמה וגבינות שכולם אוהבים

אין לכם רעיון לארוחת ערב? פשטידת תפוחי אדמה וגבינות היא הפתרון המושלם - קלה להכנה, משביעה במיוחד ומבוססת על מצרכים שכבר כנראה מחכים לכם במקרר

20:23
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פשטידת תפוחי אדמה וגבינות
פשטידת תפוחי אדמה וגבינות | צילום: צילום: AI

יש ימים שבהם פשוט אין כוח לעמוד שעות במטבח, אבל גם לא מתחשק להזמין אוכל מבחוץ. בדיוק בשביל הרגעים האלה יש את המתכון הבא: פשטידת תפוחי אדמה וגבינות שמכינים בכמה דקות עבודה, מכניסים לתנור ושוכחים ממנה עד שהבית מתמלא בריח משגע.

מצרכים:

  • 3 תפוחי אדמה בינוניים מגורדים
  • 2 ביצים
  • 1 גביע קוטג'
  • 100 גרם גבינה צהובה מגורדת
  • 2 כפות קמח
  • כפית מלח
  • חצי כפית פלפל שחור
  • מעט שמן לשימון התבנית

אופן ההכנה:

  1. מחממים תנור ל-180 מעלות.
  2. מערבבים בקערה את כל המצרכים עד לקבלת תערובת אחידה.
  3. מעבירים לתבנית משומנת.
  4. אופים כ-40 דקות עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת.
  5. מגישים חם לצד סלט ירקות טרי.

טיפ קטן:

אפשר להוסיף לתערובת בצל מטוגן, זיתים, תירס או עשבי תיבול טריים כדי לגוון את הטעמים בכל פעם מחדש.

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