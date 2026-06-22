מסי מלך השערים בכל הזמנים: ארגנטינה מובילה 1-0 על אוסטריה 

ההמתנה הארוכה הסתיימה, והרגע הגדול הגיע. בשעה 20:00 בדיוק נשמעה שריקת הפתיחה למשחק המסקרן במסגרת בית י' (Group J) של מונדיאל 2026, בו מתמודדות נבחרת ארגנטינה ונבחרת אוסטריה. עבור האלביסלסטה, מדובר בפתיחתו של מסע עולמי נוסף במטרה להגן על התואר, כשהקפטן ליאו מסי מוביל את החבורה יומיים בלבד לפני יום הולדתו ה-39.

נבחרת ארגנטינה מחזיקה בשלוש זכיות היסטוריות בטורניר (1978, 1986, 2022) ומגיעה כאלופת העולם המכהנת. מהעבר השני של המתרס, נבחרת אוסטריה מגיעה מעמדה צנועה בהרבה, כאשר הישג השיא שלה בטורניר נרשם בשנת 1954, אז סיימה במקום השלישי והמכובד.

המשחק עצמו התפתח כקרב טקטי עיקש, אך בדקה ה-38 הגיע רגע המפנה. מהלך קבוצתי מהיר של הנבחרת הארגנטינאית מצא את מסי חופשי, והוא שלח כדור מדויק לרשת שקבע 0:1 יקר לאלופת העולם.

מעבר לחשיבות המיידית של היתרון על המגרש, השער הזה קבע גם הישג אישי יוצא דופן, כאשר העלה את מאזנו של הכובש ל-17 שערים בטורנירי המונדיאל. בכך נעקף רשמית חלוץ העבר הגרמני מירוסלב קלוזה, שהחזיק בשיא הקודם עם 16 כיבושים.