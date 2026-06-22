מגישת ערוץ 14 מתפוצצת: הוא "הקוף" החדש של השמאל

מגישת ערוץ 14 יערה זרד, תקפה היום (שני) בחריפות את הביקורת והסיקור החיובי שמקבל גדי איזנקוט מהשמאל הישראלי.

בדבריה היא אמרה: בעיתון ידיעות אחרונות כתב עליו נחום ברמע: מאמי לאומי, קווים לדמותו. רביב דרוקר בעיתון הארץ כתב: מגיע לנו איזנקוט, הכי הפוך מנתניהו.

עוד צייץ דרוקר: הלוואי שאיזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. אחרי נתניהו - הכנות, ההעמקה והרצינות שלו, הן התרופה האולטימטיבית של כולנו, מגיו לו, מגיע לנו".

זרד הוסיפה ותקפה: "זה דבר מטורלל לחלוטין, הרי כל הזמן הם מאשימים שמכונת הרעל מגבה את נתניהו, והם כותבים את זה שחור על גבי לבן

כל פעם יש קוף תורן, זה לא משנה מי זה, העיקר שנממש את אידיאולוגיית 'רק לא ביבי'. זה מלמד אותי איך מתנהגת התקשורת הישראלית ועוד מבקרת את ערוץ 14".