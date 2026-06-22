השדרוג הבשרי שלא חשבתם עליו: שקשוקה נקניקיות חריפה במחבת

יש ימים שבהם המקרר נראה ריק, הזמן קצר, והרעב לבשר מנחם וחם בשיאו. בדיוק עבור הרגעים האלה נולדה המנה הבאה. לקחנו את השקשוקה המסורתית והאהובה, והענקנו לה שדרוג בשרי, עמוק ועשיר בזכות נקניקיות מרגז כשרות ופיקנטיות שמקפיצות את הרוטב בכמה רמות למעלה.

מדובר בארוחה מושלמת בסיר אחד (או מחבת אחת ליתר דיוק), שמכינים ברבע שעה עבודה בלבד. כל מה שצריך זה חלה טרייה או לחם טוב כדי לנגב את הרוטב, ויש לכם חגיגה חמה, משביעה וכשרה למהדרין.

המצרכים שאתם צריכים (ל-2 עד 3 סועדים)

5-6 נקנקיות מרגז (או נקניקיות בקר איכותיות אחרות), חתוכות לטבעות בעובי של כ-1.5 ס"מ.4-5 ביצים טריות. 1 בצל גדול, חתוך לרצועות דקות או קוביות. 1 פלפל אדום (גמבה), חתוך לרצועות (לא חובה, אך מוסיף מתיקות נהדרת שמאזנת את החריפות). 3-4 שיני שום, פרוסות דק. 1 קופסת עגבניות מרוסקות באיכות גבוהה (כ-400 גרם) או רוטב עגבניות מוכן. 2 כפות רסק עגבניות. 3 כפות שמן קנולה או שמן זית לטיגון.תבלינים: כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית כמון, חצי כפית פלפל שחור גרוס, ומלח לפי הטעם.להגשה וצבע: חופן בצל ירוק קצוץ או כוסברה טרייה.

שלבי ההכנה – שלב אחר שלב

1. פותחים מבער וצורבים את הבשר

מחממים את השמן במחבת רחבה ועמוקה על אש בינונית-גבוהה. מוסיפים את טבעות נקניקיות המרגז ומטגנים אותן במשך 3-4 דקות, עד שהן משנות את צבען, נסגרות יפה ומפרישות את השומן והטעמים הפיקנטיים שלהן לתוך השמן שבמחבת.

2. בונים את תשתית הירקות

מוסיפים לאותה המחבת (יחד עם הנקניקיות והשומן הטעים שלהן) את רצועות הבצל והפלפל האדום. מטגנים יחד במשך כ-4 דקות נוספות, עד שהבצל הופך שקוף והפלפל מתרכך מעט. בדקה האחרונה של הטיגון מוסיפים את פרוסות השום ומערבבים היטב (זהירות לא לשרוף את השום כדי שלא יהיה מר).

3. יוצרים את הרוטב הסמיך

מוסיפים למחבת את העגבניות המרוסקות, רסק העגבניות והתבלינים (פפריקה, כמון, מלח ופלפל). מערבבים היטב, מביאים לרתיחה קלה, מנמיכים את האש ומכסים את המחבת למשך 5 דקות כדי שהטעמים יתחברו והרוטב יסמיך. הערה: אם הרוטב נראה לכם סמיך מדי, זה הזמן להוסיף רבע כוס מים רותחים.

הביצים נכנסות לתמונה

בעזרת כף, יוצרים גומחות קטנות בתוך רוטב העגבניות המבעבע. שוברים בעדינות ביצה אחת לתוך כל גומחה שנוצרה.

בישול סופי וקטיפת המחמאות

מכסים שוב את המחבת ומבשלים על אש נמוכה במשך 5-7 דקות. הזמן המדויק תלוי בכם – בשלו עד שחלבון הביצה (הלבן) מתייצב לחלוטין, אך החלמון (הצהוב) נותר נוזלי, עשיר ומפתה לניגוב.

טיפ של שפים למנה מנצחת

נקניקיות מרגז כשרות מכילות כבר בתוכן כמות נכבדת של תבלינים, שום ופיקנטיות. לכן, הסוד הוא לטעום את הרוטב רגע לפני שמוסיפים את הביצים, ולתקן את המליחות והחריפות בהתאם לצורך. אם המנה מיועדת גם לילדים, המרגז יספק מע מעבר למספיק עניין, ואין צורך להוסיף פלפל חריף או פפריקה חריפה לרוטב.

איך מגישים?

מפזרים מעל המנה החמה חופן בצל ירוק קצוץ או כוסברה, מניחים את המחבת הרותחת ישירות במרכז השולחן (על תחתית מתאימה), בוצעים חלה טרייה עם הידיים ומתחילים לנגב.