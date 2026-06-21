הרמטכ"ל: "ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב מיוחדת בשטח דרום לבנון, יחד עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז, מפקדי החטיבות המתמרנות ומפקדים נוספים בשטח. במהלך הסיור הביע הרמטכ״ל הערכה רבה ללוחמים ולמפקדים, ושיבח את עמידתם האיתנה ואת הישגיהם המבצעיים לאורך התמרון.

"אנחנו משלמים מחירים כבדים בהגנה על הבית", פתח הרמטכ"ל את דבריו בפני הלוחמים, והתייחס לאבדות האחרונות. "נפילתו של דב״ש והצוות שלו כואבת ואני מביע מכאן צער עמוק על נפילתם. באתי לכאן כדי להביע בשם צה״ל והעם כולו הערכה עמוקה על כל מה שאתם עושים. אנחנו בתוך המערכה הרב זירתית וממשיכים להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה. זו פעילות מבצעית חסרת תקדים".

"חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה – והוא במצוקה"

הרמטכ"ל הדגיש בדבריו את שינוי התפיסה הביטחונית של צה"ל בעקבות אירועי השנה האחרונה, וסימן את היעדים להמשך השהות בשטח. "המטרה שלנו ברורה ונותרה - הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. לשם כך אנחנו פועלים, ולשם כך אנחנו מכווינים את כלל המאמצים שלנו. גם הפעילות במרחבי עלי טהאר והבופור נועדה לשרת את התכלית הזו. אחד הלקחים המרכזיים מה-7 באוקטובר הוא שלא נאפשר יותר מציאות ביטחונית שבה ארגוני טרור רדיקליים מתבססים על גבולותינו. חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה, ואנחנו מחויבים להיות ערוכים להמשיך בפעולה ולמנוע את שיקומו".

בדבריו חשף זמיר את הפגיעה הקשה שספג הארגון בימים האחרונים ממש: "חיזבאללה נמצא במצוקה קשה מאוד. רק ביומיים האחרונים סיכלנו שדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של יחידות באדר ויחידות נוספות".

מיקוד בבופור והצדעה לחטיבה 401

הרמטכ"ל הרחיב על המשמעות האסטרטגית של תוואי השטח שבו פועלים הכוחות בימים אלו, והבהיר כי צה"ל שומר על דריכות שיא למרות השקט היחסי. "אחד ממרכזי הכובד של פיקוד הצפון כרגע הוא במרחבי עלי טאהר והבופור. מדובר במבצר תת-קרקעי שחיזבאללה בנה במשך עשרים שנה. הפסקת האש שהוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית, לסיכול איומים ומעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צה״ל מוקצים לכך".

בסיום דבריו פנה רב-אלוף זמיר באופן אישי למפקדי חטיבת השריון 401, הנושאת בנטל לחימה כבד חודשים ארוכים. "מפקדי 401, אני מצדיע לכם. יש לי הערכה גדולה מאוד אליכם. החטיבה מוכיחה נחישות ואיתנות בלתי רגילה אל מול האבידות שהיא ספגה לאורך המלחמה בחייליה ובשדרת הפיקוד שלה. אתם ממשיכים להוביל מלפנים - בנחישות, בעוצמה וברוח לחימה. אי אפשר לעצור את חטיבה 401. זו הרוח שלכם, זו הרוח של צה״ל״.