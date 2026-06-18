היסטוריה בזירה: אהבת השם גורדון יתמודד מול אגדת ה-MMA

עולם אומנויות הלחימה בישראל כמרקחה לקראת אחד האירועים המדוברים והיוקרתיים ביותר שנראו כאן בשנים האחרונות. ב-27 ביולי 2026, היכל מנורה בתל אביב יארח את אירוע ה-GFN, ובמרכזו קרב ענק שמפגיש שני דורות ושני סגנונות לחימה מהטופ העולמי.

לראשונה מול הקהל הביתי בישראל, הכישרון המקומי המבטיח אהבת השם גורדון יעלה לזירה לקרב הגדול ביותר בקריירה שלו, כשמולו יתייצב אחד השמות המוכרים והמסוכנים ביותר בעולם הלחימה, ג'ון לינקר הברזילאי.

בגיל 20 בלבד, אהבת השם גורדון כבר נחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר שצמחו בענפי הקרב בישראל בשנים האחרונות. הלוחם הצעיר, המכונה בעולם הלחימה "גולדן בוי", מחזיק במאזן מקצועני מושלם, זכה בתארים בינלאומיים יוקרתיים ואף הוכתר כאלוף עולם לנוער בקיקבוקס.

לאחר שרשם ניצחונות מרשימים בזירות מהגדולות בתבל, כולל בארגון ה-ONE Championship, הוא סומן כאחד השמות המבטיחים ביותר בדור הבא של ספורטאי הקרב, וכעת הוא מגיע להוכיח את מעמדו גם מול הקהל המקומי.

מנגד ניצב ג'ון לינקר, המכונה "Hands of Stone", שנחשב לאחד הלוחמים האגרסיביים והאהובים ביותר בעולם ה-MMA. הברזילאי המנוסה התחרה במשך שנים ארוכות בצמרת של ארגון ה-UFC, קטף את תואר האליפות של ארגון ONE Championship, ונחשב לאחד מבעלי כוח הנוקאאוט המרשים ביותר בקטגוריות המשקל הקלות בעולם. ל

אורך הקריירה העשירה שלו בנה לעצמו לינקר מוניטין של לוחם קשוח שלעולם אינו נסוג לאחור ומספק מלחמה חסרת פשרות בכל פעם שהוא עולה אל מעבר לחבלים.

ההתמודדות ההיסטורית בין אהבת השם גורדון לג'ון לינקר מסתמנת כבר עכשיו כקרב הדגל של הערב, אשר עשוי להפוך לאחד האירועים המדוברים ביותר שנראו בישראל.

הקרב המרכזי מצטרף לקארד הולך ומתחזק של ערב הלחימה, שכבר כולל שורת מפגשים מהחזקים והמסקרנים ביותר, בהם הקרב של עילאי ברזילי מול לוקאס אלמיידה, המפגש של רוח השם מול מקסימוס בחנוטה, וכן הדו-קרב בין זוהר חיוט למודסטאס ז'מוינדינה, במה שמבטיח חוויה בלתי נשכחת לחובבי הענף.