משרד הכלכלה מזהיר: אל תשתמשו בעגלת הילדים הזו

משרד הכלכלה מזהיר את הציבור משימוש בעגלת ילדים שמשמשת גם ככסא בטיחות לרכב, משום שהיא עלולה להיות מסוכנת לתינוקות.

מדובר על עגלת פרימיום 4 in 1 - Stroller Plus דגם: G308 של היצרן הסיני ZhongShan E-V Baby Daily Products Co. Ltd שנמכרה גם תחת המותג ANGELS בעיקר בשנים 2024-2025

במשרד הכלכלה מצאו כמה ליקויים עיקריים העלולים לגרום לפציעות וחבלות:

בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו.

העגלה לא מיועדת לשימוש ככיסא בטיחות לרכב (התקן ריסון).

העדר מנגנון נעילה כפול – העגלה עלולה להתקפל באופן לא מכוון ולגרום לפגיעה/לכידה/נפילת התינוק.

אי עמידה בבדיקת יציבות, דבר המהווה סכנה להתהפכות העגלה וגרימת לפגיעה בתינוק.

לא קיימים התקני חנייה/בלימה בעת הסעת התינוק עם כיוון הנסיעה.

במשרד הכלכלה מציינים כי אסור למכור את המוצר בחנויות, ומציעים כי מי שמחזיק במוצר שבתמונה מתבקש להפסיק את השימוש בו.

לבירורים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל :tkina@economy.gov.il או בטלפון : 074-7502300