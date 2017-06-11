סוף עצוב: המטייל הישראלי שנעדר בנפאל הוכרז כמת

עמית רייכמן, בן 42 מנס ציונה, יצא לטייל בנפאל באוקטובר האחרון- ומאז נעלמו עקבותיו. צוותי חיפוש ישראלים ומקומיים נשלחו לאזור, אך לא הצליחו למצוא את הנעדר. כתוצאה, הרבנות הראשית הכריזה עליו כמת שמקום קבורתו לא נודע

הרבנות הראשית הכריזה על עמית רייכמן, ישראלי שנעדר בנפאל מאז אוקטובר, כמת שמקום קבורתו לא נודע. מדובר בצעד חריג, המגיע לאחר שמאמצי המשפחה לאיתורו והשבתו לארץ הסתיימו ללא הצלחה.

רייכמן, שעבד כפילוסוף ומהנדס, יצא לטייל באוקטובר האחרון בהרי ההימלאיה בנפאל. על פי העדויות, הוא יצא ב-16 באוקטובר לתצפית על רכס ההרים אנאפורנה, והשאיר את חפציו בבית ההארחה "פישטייל". מאז רייכמן לא חזר למקום, והקשר איתו אבד.

בימים שאחרי היעלמותו, בני משפחתו וחבריו של רייכמן פנו לשליח חב"ד בנפאל, הרב חזקי ליפשיץ, בבקשה לעזור בחיפושים. הרב ליפשיץ הגיע למקום עם צוותי חיפוש מקומיים שיצאו לשטח, אך המאמצים כשלו.

שגרירות ישראל בנפאל הפיצה תמונות של רייכמן ברחבי האזור, עדכנה בתי הארחה וישראלים אחרים באזור ועמדה בקשר עם המשטרה המקומית- אך למרות כל המאמצים, הנעדר לא נמצא.

בהמשך, המשפחה שכרה את שירותיה של יחידת חילוץ ישראלית. ניסיונות החיפוש בשטח נעשו באמצעות מסוק וצוותים, אך לאחר כמה שבועות הוחלט להפסיק את החיפושים עד שהשלגים על הרכס ימסו. "הוא ככל הנראה יצא לכיוון התצפית, רצה לחזור דרך מסלול מקיף אנאפורנה, השאיר ציוד בגסט האוס ומאז לא חזר" טען ראש יחידת החילוץ חיליק מגנוס.

בני משפחתו של רייכמן ישבו שבעה לזכרו בתחילת החודש. "עמית היה אדם מלא אנרגיה ושמחת חיים", הספידה בת זוגו יהודית זוהר, שנסעה איתו לנפאל בתחילת הטיול, אך חזרה הביתה בלעדיו. במשפחה עדיין מקווים שהחיפושים ישאו פרי: "אנחנו מקווים בכל לבנו שנמצא בקרוב מידע כלשהו על אודות מקום הימצאו".