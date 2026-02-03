שר התרבות והספורט מיקי זוהר מאיים כי אם האנציקלופדיה המפורסמת לא תחזור בה מההחלטה למחוק את ישראל ולכתוב במקומה "פלסטין" הוא ימנע את הפצתה בארץ: "תעמולה אנטי ישראלית"

אנציקלופדיה בריטניקה מעוררת סערה לאחר שנודע בתחילת השבוע כי היא מחקה את ישראל מחומרי לימוד לילדים. במהדורת הילדים המפורסמת שלה פורסמה מפה שבה המילה ישראל הוחלפה בכיתוב "פלסטין". ארגון הלובי המשפטי UK Lawyers for Israel פנה במכתב למו"לים האמריקנים של אנציקלופדיה בריטניקה בדרישה לבצע תיקונים במהדורה, בעקבות המחיקה של ישראל.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר מגיב על כך הבוקר (שלישי) ותוקף את האנציקלופדיה: אני מגנה את הצעד שנקטו באנציקלופדיית בריטניקה למחוק את מדינת ישראל ממפת העולם ולהחליפה בכיתוב ״פלסטין״. עצוב לראות שאפילו האנציקלופדיות הגדולות כבר לא נצמדות לעובדות ונופלות לתעמולה אנטי ישראלית ולסיסמאות פלסטיניות".

זוהר אף מאיים כי אם הכיתוב לא יחזור להיות "ישראל" הוא ימנע את כניסתה לארץ: "אם לא יחזרו בהם אפעל ואוודא שעותקים ממהדורת האנציקלופדיה לא יגיעו לספריות בישראל".