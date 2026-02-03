לוחמי חטיבה 7, הפועלים תחת פיקוד אוגדת עזה (143), ממשיכים במבצע נרחב לטיהור מרחב דרום רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה, חשפו הכוחות עדות נוספת לשימוש הציני שעושים ארגוני הטרור בציוד סיוע בינלאומי לצורך פעילות חבלנית.
במהלך סריקות שבוצעו מזרחית ל"קו הצהוב", איתרו הכוחות מצבור גדול של אמצעי לחימה שהוסתרו בצורה מתוחכמת. בתוך שמיכות ובתוך שקי סיוע הומניטרי הנושאים את סמל אונר"א, נמצאו כ-110 פצצות מרגמה, מספר רקטות וציוד לחימה נוסף.
תיעוד של אמצעי הלחימה שאותרו
נמשך טיהור התשתיות בדרום הרצועה
הפעילות במרחב מתמקדת באיתור והשמדת תשתיות טרור, הן מעל פני הקרקע והן בתת-קרקע. לוחמי חטיבה 7 פועלים בשיטתיות לניקוי הגזרה מאמצעי הלחימה שהותירו אחריהם המחבלים, תוך הדיפת כל ניסיון לפגיעה בכוחות.
תיעוד מהשמדת אמצעי הלחימה
ממצא זה מצטרף לשורה ארוכה של מקרים שנחשפו מאז תחילת המלחמה, המעידים על הדרך שבה תשתיות וציוד של ארגון אונר"א משמשים ככיסוי לפעילות טרור של חמאס וארגונים נוספים ברצועה.
