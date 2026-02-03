בעקבות פנייתן של מדינות באזור, מסעוד פזשכיאן הודיע כי הנחה את עבאס עראקצ'י לבחון את הצעת הממשל האמריקני להידברות: "מדובר במשא ומתן הוגן ושוויוני"

לקראת מגעים ישירים בין וושינגטון לטהרן? נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום (שלישי) כי הנחה את שר החוץ שלו, עבאס עראקצ'י, להתקדם לעבר ניהול משא ומתן עם ארצות הברית, כך על פי דיווחו של ניצן שפירא.

לדברי פזשכיאן, ההחלטה התקבלה לאור בקשות מפורשות שהגיעו מצד "ממשלות ידידותיות באזור", שקראו לאיראן להשיב להצעת נשיא ארה"ב למשא ומתן. הנשיא האיראני הדגיש בדבריו כי המטרה היא לקיים "משא ומתן הוגן ושוויוני", אמירה המרמזת על רצונה של איראן להגיע להסכמות מבלי להיתפס כמי שמתקפלת תחת לחץ.

המתח האזורי ברקע

ההצהרה האיראנית מגיעה בתזמון רגיש במיוחד, כאשר המזרח התיכון כולו נמצא דרוך לקראת התפתחויות אפשריות בחזיתות השונות. ממשלות באזור הפעילו לחץ כבד על טהרן לבחור בנתיב הדיפלומטי, מתוך חשש כי הסלמה נוספת תוביל למערכה אזורית רחבה.

כעת נשואות העיניים לעבר שר החוץ האיראני עראקצ'י, שאמור להתוות את המתווה שבו תתנהל ההידברות, אם אכן תצא אל הפועל. בירושלים עוקבים בדריכות אחר הדיווחים, מחשש שהסכם חדש עלול להקל על הלחץ הכלכלי והמדיני המופעל על המשטר האיראני.