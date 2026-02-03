החגיגה הפכה לסיוט באולם אירועים בשפלה: חתן בן 34 איבד את הכרתו והיה ללא דופק במשך דקות ארוכות. חובש שהיה בקהל וצוותי מד"א נלחמו על חייו: "המראה היה טרגי"

אירוע קשה ומטלטל התרחש אמש (שני) באולם אירועים במועצה האזורית גזר, כאשר חגיגת חתונה הפכה תוך רגעים למאבק על חייו של החתן. במהלך הערב, חתן בן 34 התמוטט לפתע לעיני האורחים המבוהלים. הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, לאחר שעבר פעולות החייאה ממושכות.

נס גדול התרחש בזירה כאשר אחד האורחים בחתונה, חובש במגן דוד אדום, זיהה מיד את המצב והחל בביצוע פעולות החייאה ראשוניות בעזרת מכשיר דפיברילטור שהיה מוצב באולם. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ב-21:30 מצאו את החובש נלחם על חייו של החתן והמשיכו בטיפול המתקדם.

"הסיכויים לא היו לטובתו"

אופיר שי, פרמדיק וסגן מנהל מרחב איילון במד"א שניהל את האירוע, תיאר הבוקר בראיון ל"חדשות הבוקר" את המראות הקשים: "זה היה מראה טרגי. ראינו את החובש מבצע החייאה והמשכנו בפעולות שכללו מתן שוקים חשמליים. החתן היה ללא דופק במשך כמה דקות, והסיכויים במצב כזה הם לא לטובת המטופל".

למרות המצב המורכב, המיומנות של אנשי הרפואה בשטח הצליחה להחזיר לחתן את הדופק. הוא יוצב ופונה בדחיפות לבית החולים. נכון לשעות הבוקר, מצבו מוגדר יציב אך קשה. "אני מאוד מקווה שהאירוע הזה יסתיים בטוב", סיכם הפרמדיק.