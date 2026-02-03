דוברות המשטרה משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר אדם ביישוב אעבלין, כתוצאה מהירי פונה תושב המקום בן 26 במצב אנוש לבית החולים שם נקבע מותו. במסגרת סכסוך בין משפחות, המלווה באירועי ירי בין הצדדים, נפרסו שוטרי המחוז הצפוני במתחמים והגיבו לעבר מקור הירי במהירות על מנת להפסיק את העבירה ולהשיב את הסדר הציבורי. בפעילות הכוחות יחד עם לוחמי המשמר הלאומי ביישוב נעצרו 14 חשודים לחקירה משתי המשפחות על מנת למצות את הדין עם המעורבים. נסיבות האירוע נחקרות.