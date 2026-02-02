במשרד המשפטים דוחים את הטענות לפגיעה בכהונת ראש השב״כ, מבהירים כי אין מניעה משפטית להמשך תפקידו של דוד זיני, ומציינים כי עם גילוי מעורבות קרוב משפחתו הוא מנע עצמו מכל עיסוק בפרשה.

במשרד המשפטים סבורים כי אין עילה להפסקת כהונתו של ראש השב"כ דוד זיני, גם לאחר כתב האישום הצפוי נגד קרוב משפחתו בפרשת הברחות הסחורות לעזה כך פרסם היום (שני) הכתב המשפטי אבישי גרינצייג. על פי הגורמים, לא קיימת הצדקה משפטית לצמצום סמכויותיו או לפגיעה במעמדו בעקבות ההתפתחויות בפרשה.

בשבועות האחרונים הועלתה טענה שלפיה החלטת ועדת גרוניס, שאישרה את מינויו של זיני לתפקיד, מגבילה את המשך כהונתו במקרה שיוגש כתב אישום נגד קרוב משפחה. עם זאת, במשרד המשפטים דוחים את הפרשנות הזו, וטוענים כי מדובר בסעיף שאינו מחייב משפטית ואף שגוי מבחינה משפטית. עוד נמסר כי הנסיבות הנוכחיות אינן דומות לאלו שעליהן דיבר השופט בדימוס אשר גרוניס, שעסקו בעבירות של פשיעה לאומנית, ואינן רלוונטיות למקרה הנוכחי.

בנוסף נמסר כי ראש השב"כ היה מעורב בתחילת הדרך בליווי חקירת פרשת ההברחות, שנחשבת לרגישה ומורכבת יותר מכפי שנדמה בציבור. עם גילוי המעורבות של קרוב משפחתו, זיני מנע עצמו לחלוטין מכל עיסוק בפרשה. על פי המידע שנמסר, קרוב המשפחה נחקר מספר ימים לאחר מכן, ובשלב זה לא התקיים ביניהם כל קשר.

בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, המשיך השב״כ ללוות את החקירה הכללית של הפרשה ללא מעורבותו של זיני, בעוד שהחקירה הנוגעת לקרוב המשפחה הועברה לטיפול המשטרה בלבד