הכנסת אישרה בקריאה ראשונה רפורמת ייבוא חדשה שמאמצת תקנים אמריקאיים

הכנסת אישרה הערב בקריאה ראשונה את הצעת החוק שמובילה רפורמת הייבוא החדשה תחת הסיסמה: "מה שטוב לארצות הברית – טוב לישראל". מדובר במהלך נוסף שמקדם משרד הכלכלה והתעשייה, בראשות ניר ברקת, שמטרתו להוריד חסמים רגולטוריים, להרחיב את התחרות בשוק ולהוזיל את יוקר המחיה לצרכן הישראלי.

הרפורמה מהווה המשך ישיר לרפורמת "מה שטוב לאירופה – טוב לישראל", ומעתה תאפשר ייבוא, ייצור ושיווק של מוצרים העומדים בדרישות הרגולציה האמריקאית – כל עוד יוצרו בארצות הברית או בישראל.

שר הכלכלה ברקת הדגיש כי מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לשבור מונופולים ולהגדיל את היצע המוצרים: "אחרי ההצלחה של רפורמת 'מה שטוב לאירופה', אנחנו מרחיבים את הרפורמה גם ליבוא מוצרים איכותיים ובמחירים תחרותיים מארה"ב. המשוואה פשוטה – מה שטוב ל־340 מיליון אמריקאים טוב גם לישראלים".

הרפורמה שנועדה על פי ברקת "לשבור מונופולים" מגיעה דווקא לאחר שברקת תקף את שר האוצר סמוטריץ' על ניסיונו לפעול לרפורמה בשוק החלב, ולפרק את מונופול החלבנים.