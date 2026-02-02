לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו אמר יאיר לפיד: "מדינת ישראל כולה מאוחדת מול איראן. אין בינינו מחלוקות על חשיבות ההתמודדות עם האיום הזה"

הסתיימה פגישת ראש האופוזיציה יאיר לפיד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה התקיימה בנוכחות המזכיר הצבאי, ועסקה בסוגיות ביטחוניות ובראשן ההתמודדות עם האיום האיראני.

בתום הפגישה מסר לפיד הצהרה. לדבריו: "מדינת ישראל כולה מאוחדת מול איראן. אין בינינו מחלוקות על חשיבות ההתמודדות עם האיום הזה. חשוב שבטהרן ידעו שמדינת ישראל עומדת מאוחדת מול הטרור של המשטר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום נאום במליאת הכנסת לרגל ציון 77 שנים לכינונה. בדבריו התייחס ראש הממשלה למצב הביטחוני מול איראן "אנחנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות. אנחנו עוקבים אחר המתרחש וערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו ישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו".