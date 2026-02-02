הנשיא טראמפ מהדהד את הדיווחים על מגעים קרבים בין איראן וארצות הברית, ומפרסם כתבה בנושא ברשתות החברתיות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך להשתמש ברשתות החברתיות ככלי לניהול הזירה העולמית, הנשיא שיתף לפני זמן קצר פרסום של חדשות פוקס ניוז, תחת הכותרת "טראמפ פתוח לעסקה עם איראן, בזמן שארה"ב מחזק את כוחותיה באזור".

הדיווח סוקר מספק מומחי ביטחון, כמו ראש זרוע ב-CIA לשעבר שעסקו בשאלת המשא ומתן בין הצדדים, מה הממשל האמריקאי צפוי לדרוש מאיראן במסגרת המשא ומתן, איך תראה עסקת גרעין חדשה במידה וזו תצא לפועל.

עוד באותו נושא למרות התקפלות טראמפ: חמינאי מתחייב "להילחם באויב עד שישבר"

טראמפ פרסם את הכתבה מחדש ברשת החברתית בבעלות, Truth social, לפני זמן קצר, זו לאחר שורה של דיווחים של גורמים בינלאומיים כי ארצות הברית פונה למשא ומתן מדיני עם איראן, כולל הגעת השליח סטיב וויטקוף לשיחות במהלך סוף השבוע, בתיווך טורקי.

במהלך היממות האחרונות, הדיווחים נעו מהערכות אזוריות על תקיפה קרבה, לדיווחים על פסגה מדינית בין ארצות הברית לאיראן באנקרה, בירת טורקיה, כעת נראה כי גם הנשיא מחזק את הדיווחים.