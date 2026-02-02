צעדת ט"ו בשבט של בני עקיבא יצאה מהיישוב שבי שומרון והסתיימה בתחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה, אתר חידוש ההתיישבות בשומרון על ידי גרעין אלון מורה ומקימי גוש אמונים. יוסי דגן: "הדור הצעיר מתחבר לשורשים – זה דור הניצחון האמיתי"

הבוקר לראשונה, כ-8,000 חניכי ומדריכי תנועת בני עקיבא ממחוז שרון שומרון עלו לתחנת הרכבת בסבסטיה במסגרת טיולי ט"ו בשבט. זאת כחלק משיתוף פעולה בין תנועת "בני עקיבא", מועצה אזורית שומרון ופרוייקט "מיליון על המפה" הפרוייקט שמטרתו להביא מאות אלפי אזרחים לסיורים בשומרון. הצעדה יצאה מהיישוב שבי שומרון והסתיימה בתחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה, אתר חידוש ההתיישבות בשומרון על ידי גרעין אלון מורה ומקימי גוש אמונים. במקביל, טיילו בכל רחבי הארץ מספר שיא של כ-44,000 חניכים.

בסיום הטיול התקיימה עצרת בה נשאו דברים ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומזכ"ל תנועת בני עקיבא יגאל קליין שאמר: "ודור יקום וחי- הנושא השנתי שמלווה את בני עקיבא בא לידי ביטוי היום ביוום ט"ו בשבט בעשרות אלפי חניכי התנועה שמטיילים בנופיה היפים של ארצנו האהובה. הטיול של אלפי חניכי מחוז שרון שומרון בשבילי התנך ובערש ההתיישבות מספר את הסיפור העמוק של דור שמחובר לשורשים ומתוכם מצמיח פירות חדשים מתוקים וחיים בכל מרחבי ארצנו האהובה. אני מודה להנהגת השומרון על שיתןף הפעולה ועל החיבור התמידי לחבל ארץ משמעותי זה"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בני עקיבא בסבסטיה

יוסי דגן ראש מועצת שומרון צעד עם החניכים ובירך את חניכי ומדריכי בני עקיבא: "חמישים שנה לניצחון של גוש אמונים כאן בסבסטיה! 8,000 חניכות וחניכים של בני עקיבא צועדים בשומרון! אנחנו כאן, צועדים ביחד בארץ שלנו, בצפון השומרון. כי זו הארץ שלנו ואנחנו נבנה אותה ביחד! תודה רבה לבני עקיבא שמביאים את החניכים. ואני רוצה להגיד לכם, החניכות והחניכים, המדריכות והמדריכים – השומרון הוא שלכם! וביחד נקים פה יישובים חדשים ונביא ריבונות!".

דגן הודה למח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, למשטרת מרחב שומרון, לחיילי מג"ב, לגדוד 50, למחלקת הנוער ולצוות תיירות שומרון, וצוות מיליון על המפה – שומרון נעים להכיר של מועצת שומרון וכמובן לתנועת בני עקיבא". דגן הוסיף: "העליה המרגשת לסבסטיה היא גם אמירה ציונית נחושה וחיבור בלתי אמצעי של הדור הצעיר אל ערש התרבות וההיסטוריה של עם ישראל. חשוב לזכור שלחניכי בני עקיבא היה תפקיד משמעותי ומכריע בראשית ההתיישבות של גוש אמונים כאן בשטח, והם היו הכוח המניע שפרץ את הדרך לכולנו. אני מודה להנהגת התנועה על ההחלטה האסטרטגית והחשובה להביא את אלפי החניכים דווקא לכאן, למקום שבו הכל התחיל".

בני גל, מרכז תוכנית שימור תחנת הרכבת בסבסטיה, הוסיף: "אין מתאים מנטיעות בחגה של ארץ ישראל, פה בלב השומרון, במקום ממנו פרצה ההתיישבות לכל מרחבי יהודה ושומרון, תחנת הרכבת בסבסטיה. זו נקודת עומק ציונית, חלוצית ואמונית שהעם שלנו עוצב בה לפני כ50 שנה ובע"ה מכאן נתרחב לכל צפון השומרון"