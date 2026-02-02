מעצרו של קרוב משפחת ראש השב״כ הוארך עד מחר, במסגרת חקירה ביטחונית בחשד להברחת סחורות מישראל לרצועת עזה, כאשר ראש השב״כ עצמו אינו חשוד בפרשה

בית המשפט האריך הערב (שני) עד מחר את מעצרו של קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, החשוד במעורבות בפרשה ביטחונית שעניינה הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה.

על פי החשד, מספר מעורבים בפרשה העבירו סחורה מישראל לעזה בעבור בצע כסף. ראש השב"כ עצמו אינו חשוד בכל מעורבות בפרשה, ואין לו כל נגיעה לחשדות המיוחסים לקרוב משפחתו.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: קרוב משפחתו של דוד זיני חשוד בפרשה ביטחונית

בהחלטת בית המשפט נקבע כי פרסום גורף של פרטי החקירה עלול להסב נזק ממשי להמשך החקירה. השופט ציין כי באיזון בין האינטרסים השונים, יש להעדיף בשלב זה את מניעת הפרסום הרחב על פני העניין הציבורי הכללי.

עם זאת, הותר לפרסום כי אחד מן החשודים בפרשה הוא קרוב משפחתו של ראש השב"כ, וכי בשל הקרבה המשפחתית החקירה מתנהלת על ידי משטרת ישראל ולא על ידי שירות הביטחון הכללי.