בית המשפט האריך הערב (שני) עד מחר את מעצרו של קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, החשוד במעורבות בפרשה ביטחונית שעניינה הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה.
על פי החשד, מספר מעורבים בפרשה העבירו סחורה מישראל לעזה בעבור בצע כסף. ראש השב"כ עצמו אינו חשוד בכל מעורבות בפרשה, ואין לו כל נגיעה לחשדות המיוחסים לקרוב משפחתו.
בהחלטת בית המשפט נקבע כי פרסום גורף של פרטי החקירה עלול להסב נזק ממשי להמשך החקירה. השופט ציין כי באיזון בין האינטרסים השונים, יש להעדיף בשלב זה את מניעת הפרסום הרחב על פני העניין הציבורי הכללי.
עם זאת, הותר לפרסום כי אחד מן החשודים בפרשה הוא קרוב משפחתו של ראש השב"כ, וכי בשל הקרבה המשפחתית החקירה מתנהלת על ידי משטרת ישראל ולא על ידי שירות הביטחון הכללי.
שירי מנתניה
שירי מנתניה
אוי לה לבושה הזאת. מרחמת על זיני.18:51 02.02.2026
