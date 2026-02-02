הזדמנות חסרת תקדים במרכז הכי חם - רק לזריזים!

כל מי שחי במרכז פגש את עליית המחירים הגבוהה בשנים האחרונות. הסיבה הפשוטה והעיקרית אשר גרמה לכך היא ביקוש גבוה והיצע קטן, ובכל זאת חברת פאוור גרופ הצליחה לאתר לכם פרויקט חדש ובשלבי הפריסייל ,בו ימכרו 12 דירות בלבד בהפרש של עד 500,000₪ ממחיר השיווק ובתנאי התשלום הטובים ביותר באזור וכל זה רגע לפני עליית המחירים הצפויה באזור .

למה דווקא גבעת שמואל ?

העיר גבעת שמואל הינה אחת מהערים המבוקשות ביותר באזור המרכז, העיר גובלת מצידה הדרומי בעיר רמת גן, במזרחה העיר פתח תקווה ובני ברק, וקריית אונו בדרומה, הפרויקט בקרבה למוסדות חינוך, מרכזי פנאי, אוניברסיטת בר אילן, פארקים וגינות ציבוריות. ונבנה בקרבה לצירי תנועה מרכזיים בעלי נגישות גבוהה לתל אביב, רמת גן ובני ברק וכל זה עם אופי של עיר קהילתית, צעירה ומתפתחת.