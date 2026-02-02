למרות הדיווחים על התקפלות אמריקאית ופנייה למשא ומתן עם איראן, נראה כי חמינאי לא קיבל את המסר, וממשיך במתקפה הבוטה והאיומים כנגד ארצות הברית

למרות הדיווחים על ירידה אמריקאית מעץ התקיפה, ועל כוונה אמריקאית ואיראנית לפנות למשא ומתן מדיני לשיכוך הסכסוך האזור, המנהיג העליון של איראן חמינאי, ממשיך במתקפות הרטוריות שלו כנגד ישראל וארצות הברית.

חמינאי יצא לפני זמן קצר למתקפה נוספת, במבול של פוסטים ברשתות החברתיות. ראשית האשים חמינאי: "ההתמרדות האחרונה שהתרחשה אורגנה על ידי הציונים וארצות הברית, אנחנו קיבלנו מידע כי ה-CIA והמוסד הפעילו את כל המשאבים שלהם, ועדיין הם הובסו, תוכנית ההתמרדות פותחה מחוץ לאיראן, והיא נוהל מחוץ לאיראן".

בציוץ נוסף הסביר האייתולה: "כשאנו טוענים שההתמרדות נוהלה על ידי ארצות הברית, זו איננה טענה ריקה. מה שהופך את זה לברור לעין הם דבריו של נשיא ארצות הברית בעצמו, הוא פנה באופן ישיר למתמרדים ולפורעים ואמר להם 'המשיכו, המשיכו, אני מגיע, העזרה בדרך".

"ההתמרדות האחרונה לא הייתה הראשונה ולא תהיה האחרונה, אחרי הכל, אנו אומה שנמצאת בחיכוך עם האינטרסים של התוקפן הבינלאומי, עד מתי זה יימשך? עד שאיראן תגיע לנקודה בה האויב נשבר, ואז נגיע לנקודת הסיום".

המתקפה הבוטה של חמינאי כנגד ארצות הברית, והאשמותיו החריפות, צפויים להפתיע רבים בארצות הברית, כאשר ב-24 השעות האחרונות יותר ויותר גורמים מדווחים על כוונה בבית הלבן לפנות למסלול דיפלומטי מול איראן, וניסיון להימנע מפעולה צבאית ישירה.

רק אמש נשאל הנשיא טראמפ על איומיו של חמינאי, שצייץ כי "מתקפה על איראן תגרור מלחמה אזורית". טראמפ נראה מאוכזב מהאמירה "לא ראיתי את זה, אני לא מבין למה הוא הרגיש צורך לאמר את זה" הסביר הנשיא.

בקשר להשלכות של דבריו של חמינאי על כוונת ארצות הברית באזור אמר טראמפ: "הוא אמר דברים דומים גם הפעם הקודמת שתקפנו, זה לא קרה בסוף, נחכה ונראה".