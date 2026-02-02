כפר סבא מובילה בדירוג איכות החיים, תל אביב־יפו ורמת גן בצמרת; חולון, אשדוד וירושלים בתחתית הרשימה על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2024

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את מדדי איכות החיים בערים הגדולות בישראל לשנת 2024. הדוח כולל נתונים על 56 מדדים שונים, שנבחנו ב־18 ערים שבהן מעל 100 אלף תושבים, ומציג השוואה בין הערים לבין הממוצע הארצי.

מהנתונים עולה כי כפר סבא מדורגת במקום הראשון בציון הכולל של איכות החיים. על פי הלמ"ס, העיר מובילה בין היתר בשביעות רצון מהעבודה, בתוחלת החיים, בשביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים, וכן באמון הכללי בזולת. עוד צוין כי בשנת 2024 לא נרשמו בכפר סבא הרוגים בתאונות דרכים.

בקבוצת הערים עם ציון כולל גבוה נמצאות גם רמת גן, הרצליה, רחובות, פתח תקווה, נתניה ותל אביב־יפו. רמת גן בולטת בשיעור תעסוקה גבוה, בזכאות לבגרות ובשימוש בשירותי ממשל מקוונים. הרצליה מובילה בהכנסה החציונית מעבודה של משקי בית ובאמון במערכת הבריאות והמשפט. תל אביב־יפו מדורגת גבוה במדדים של מעורבות אזרחית, הכנסה כספית והתנדבות, אך מציגה שיעור גבוה של הוצאה על דיור וחוסר שביעות רצון מרעש חיצוני בדירה .

בקבוצת הערים עם ציון כולל בינוני נכללות בית שמש, ראשון לציון, חיפה, באר שבע, בני ברק וחדרה. מהנתונים עולה כי בני ברק בולטת במדדים חברתיים כגון שביעות רצון מהחיים, תחושת מסוגלות ואמון בתוך המשפחה, לצד שיעור נמוך של זכאות לבגרות ואמון במערכת המשפט. באר שבע מובילה בשביעות רצון מהדירה ובשיעור גבוה של דיור בר-השגה .

בתחתית הדירוג, בקבוצת הערים עם ציון כולל נמוך במדדי איכות החיים, נמצאות חולון, אשדוד, אשקלון, בת ים וירושלים. ירושלים בולטת לטובה באיכות מי השתייה ובשיעור נמוך של מקרי סרטן, אך מדורגת נמוך במדדים אחרים. בת ים מציגה שביעות רצון גבוהה יחסית מהתחבורה הציבורית, אך נתונים נמוכים בשביעות רצון מהמצב הכלכלי ובתוחלת החיים .

בלמ"ס מדגישים כי הנתונים מושפעים מההרכב הדמוגרפי, החברתי והכלכלי של האוכלוסייה בכל עיר, וכי אין לראות בדירוג קביעה מוחלטת אלא כלי להשוואה וניתוח מגמות. הדוח המלא כולל פירוט נרחב של כלל המדדים והערים.