במסר חריף ומדאיג שפרסם הרב ניר בן ארצי, הוא מתריע מפני כניסה חופשית של שוהים בלתי חוקיים למרכז הארץ ואגירת נשק ותחמושת: "הקדוש ברוך הוא אומר – הוזהרתם"

בזמן שכוחות הביטחון פועלים בכל החזיתות, הרב ניר בן ארצי יוצא באזהרה חמורה ויוצאת דופן בנוגע לסכנה הנשקפת מבית. בדברים שנשא לאחרונה, התייחס הרב לתופעת השוהים הבלתי חוקיים (שב"חים) המציפים את ערי ישראל, וטען כי מדובר בפצצה מתקתקת המאיימת על מרכז הארץ.

"השב"חים, השב"חים שנכנסים לישראל בלי בדיקה ביטחונית ונותנים להם להיכנס חופשי", פתח הרב את דבריו הקשים, "אומר בורא עולם: זה יהיה פי מאה משבעה באוקטובר. זה יהיה פי מאה משבעה באוקטובר, וזה יקרה במרכז ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר – הוזהרתם".

"אוגרים נשק ותחמושת"

לדברי הרב, המציאות בשטח מלמדת על התארגנות מסוכנת מתחת לרדאר, דווקא בזמן שעיני הציבור נשואות לחזיתות בדרום ובצפון. "גם ככה שעם ישראל נלחם ונלחם בכל מקום, ומתרבים השב"חים בארץ ישראל ואוגרים הרבה נשק ותחמושת ורימונים כדי לעשות בדיוק פי מאה ממה שעשו בשבעה באוקטובר", הזהיר.

את דבריו חתם הרב בן ארצי בקריאה להתעוררות דחופה של גורמי האכיפה והביטחון, תוך שהוא מדגיש כי לא מדובר באזהרת סרק: "אני לא צוחק אתכם, בלי הפתעות".