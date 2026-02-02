בצה״ל מזהירים: פתיחת מעבר רפיח לסחורות ללא פיקוח ישראלי עלולה לפגוע קשות בביטחון ולחזק את חמאס, לאחר שבעבר נכנסו דרכו עשרות אלפי משאיות ללא בקרה

עם פתיחתו היום (שני) של מעבר רפיח לתנועת אנשים, בצה"ל מזהירים את הדרג המדיני מפני אפשרות של פתיחה עתידית של המעבר גם להכנסת סחורות. גורמים בצבא מבהירים כי חזרה למתכונת שהייתה נהוגה לפני 7 באוקטובר עלולה, לדבריהם, להוביל לפגיעה ביטחונית חמורה כך פרסם הכתב הצבאי דורון קדוש.

בכיר בצה"ל אמר כי פתיחה מחודשת של מעבר רפיח לסחורות, ללא פיקוח ישראלי, תהיה "קטסטרופה, לא פחות", והוסיף כי אסור שמהלך כזה ייצא אל הפועל בעתיד.

הבוקר פורסמו ציטוטים ממסמך שנשלח מצה״ל לדרג המדיני ביוני 2021, כחודש לאחר מבצע "שומר החומות" ושנתיים לפני מתקפת 7 באוקטובר. במסמך התריע צה"ל מפני פתיחת מעבר רפיח ללא פיקוח ישראלי, וצוין בו כי מעבר לפגיעה הביטחונית הנובעת מהיעדר פיקוח על הסחורות הנכנסות לרצועת עזה, מתקיימת גביית מיסים ומכסים ישירות על ידי חמאס. עוד נכתב כי סחורות מגיעות ישירות לידי הארגון, וחלקן אף משמשות לצרכים צבאיים.

המסמך נשלח ב-6 ביוני 2021, בתקופה שבה כיהן בנימין נתניהו כראש הממשלה. כשבוע לאחר מכן הושבעה ממשלת בנט־לפיד, ובראשה עמד נפתלי בנט. שר הביטחון בני גנץ כיהן בתפקידו בשתי הממשלות.

בצה"ל מצביעים גם על היקף הסחורות שנכנסו לרצועת עזה דרך מעבר רפיח בשנים שקדמו למלחמה, ללא פיקוח או בקרה ישראלית. על פי הנתונים, בשנת 2020 נכנסו דרך המעבר 7,486 משאיות, בשנת 2021 כ־13,895 משאיות, ובשנת 2022 למעלה מ-24,000 משאיות.

גורם ביטחוני בכיר אמר כי אין בידי ישראל מידע מלא על תכולת המשאיות שנכנסו באותן שנים, והוסיף כי מבחינת המערכת הביטחונית, כל משאית כזו הייתה עלולה לשמש גם להעברת אמצעי לחימה, ללא יכולת פיקוח או ידיעה מוקדמת.