לוחמי המילואים זיהו את החוליה מתקרבת לעבר הכוחות בסמוך ל"קו הצהוב" ומהווה איום מיידי; בצה"ל מבהירים: "נמשיך לפעול להסרת כל איום"

לוחמי חטיבת אלכסנדרוני, הפועלים במרחב תחת פיקוד הדרום, זיהו מוקדם יותר היום (שני) ארבעה מחבלים שהתקרבו באופן חשוד לעבר עמדות הכוחות בסמוך ל"קו הצהוב" בצפון רצועת עזה.

על פי הדיווח, המחבלים זוהו כשהם פועלים בקרבת הכוחות באופן שהיווה איום מיידי על שלומם של הלוחמים. מיד עם זיהוי הסכנה, פתחו הכוחות באש וחיסלו את ארבעת המחבלים במטרה להסיר את האיום מהמרחב.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות בפיקוד הדרום נותרים פרוסים בשטח בהתאם להסכמים, תוך שמירה על דריכות גבוהה. "הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחונם", נמסר מהצבא בעקבות האירוע.