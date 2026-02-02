בדבריו הדגיש נתניהו את הצורך בהשבת האיזון בין רשויות השלטון, לצד מסר של דריכות ביטחונית והיערכות מלאה לכל תרחיש, תוך הדגשה כי חופש הוויכוח בכנסת הוא חלק ממהותה של הדמוקרטיה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום (שני) נאום במליאת הכנסת לרגל ציון 77 שנים לכינונה. בדבריו התייחס ראש הממשלה למצב הביטחוני וכן למחלוקות הציבוריות והמשטריות סביב יחסי הרשויות.

בפתח דבריו אמר נתניהו: "אנחנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות. אנחנו עוקבים אחר המתרחש וערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו ישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו".

בהמשך התייחס ראש הממשלה למתיחות סביב מערכת היחסים בין הרשויות ואמר: "צריך איזון, שאף רשות לא תדרוס את השנייה. אנחנו רוצים להגיע לאותן הבנות שהובילו את מדינת ישראל במשך עשרות שנים. לא חסרו מחלוקות, אבל ידענו שאנחנו פועלים במסגרת דמוקרטית".

לדבריו, תחושת האיזון נשחקה בשנים האחרונות: "אני חושב שהדבר הזה נשחק. חלק גדול מהעם זועק על כך. צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות. זה המפתח לשימור הדמוקרטיה. האיזון היה כאן, ובעזרת השם הוא יחזור לכאן".

נתניהו הדגיש את מעמדה של הכנסת ואמר: "הכנסת פה מייצגת את העם, ונציגיו ממשיכים הלאה. זו השיטה הפרלמנטרית שלנו. פעם היה נהוג שמכאן בוחרים גם את הרשות השופטת".

בהתייחסו למחלוקות הפנימיות הוסיף: "גם בסערת המחלוקות, ולא חשוב באיזה נושא, הבטחת הקיום הלאומי היא המשימה החשובה במעלה, שכן אנחנו דמוקרטיה עם חרב ביד".

לקראת סיום נאומו התייחס ראש הממשלה לאופי הדיון בכנסת ואמר: "הכנסת גועשת ורועשת, לפעמים גם צעקנית. במידה וזה היה תלוי בי, לא הייתי אומר נמתן את הוויכוח, אלא את השפה שלה. אבל זה פחות חשוב. הכי חשוב זה שהכנסת הזאת עדיפה על פרלמנטים שבהם אסור לנבחרים לפתוח את הפה, כי לסתום להם את הפה זה סוף הדמוקרטיה".

נתניהו חתם בדברים הבאים: "יש לנו חילוקי דעות, וזה אינו פגם בדמוקרטיה, אלא מהותה".