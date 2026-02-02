נתוני מרכז 'עלמא' חושפים עלייה דרמטית בפעילות צה"ל נגד חיזבאללה: פי 2 תקיפות לעומת דצמבר, כשעיקר המאמץ ממוקד מצפון לליטאני – שם מנסה ארגון הטרור להשתקם

נתונים חדשים שמפרסם היום (ב') מרכז 'עלמא', החוקר את אתגרי הביטחון בזירה הצפונית, מצביעים על החרפה משמעותית בפעילות צה"ל בלבנון. על פי הדיווח של דורון קדוש, חודש ינואר האחרון שבר את שיאי התקיפות האוויריות מאז נכנס לתוקפו הסכם הפסקת האש.

במהלך חודש ינואר נרשמו לא פחות מ-87 תקיפות אוויריות בשטח לבנון – נתון המהווה יותר מפי שניים לעומת חודש דצמבר שקדם לו. מדובר בממוצע של כמעט שלוש תקיפות מדי יום, מה שמעיד על אכיפה אגרסיבית של צה"ל מול הפרות חזבאללה וניסיונות ההתעצמות של הארגון.

המוקד: צפונית לליטאני

הנתונים שופכים אור על מפת המאמצים של חזבאללה: כשני שליש מהתקיפות (65%) בוצעו באזור שמצפון לנהר הליטאני ובמרחב הבקאע. הנתון הזה מלמד כי חזבאללה משקיע את עיקר מאמצי השיקום וההתעצמות המחודשת שלו הרחק מהגבול, בעוד שרק כשליש מהתקיפות (35%) בוצעו במרחב שמדרום לליטאני.

בגזרת הסיכולים, צה"ל ממשיך לגבות מחיר דמים מהארגון. במהלך החודש האחרון חוסלו 21 מחבלים בתקיפות אוויריות (20 פעילי חזבאללה ופעיל חמאס אחד). מאז תחילת הסכם הפסקת האש, מניין פעילי חזבאללה שחוסלו על ידי צה"ל עומד על 252 סך הכל.