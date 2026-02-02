אוחנה טען כי כיבוד הרשויות חייב להיות הדדי, האשים את מערכת המשפט בריקון סמכויות הכנסת, והבהיר כי חרף הביקורת הכנסת פתוחה לשיח, למעט ימי הזיכרון הלאומיים שבהם לא תיגרר המחלוקת

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה התייחס היום (שני) למתיחות בין הכנסת למערכת המשפט, במהלך ישיבה מיוחדת לציון 77 שנים לכינון הכנסת. בדבריו אמר כי כיבוד בין רשויות השלטון חייב להיות הדדי, והביע ביקורת חריפה על התנהלות הרשות השופטת כלפי הכנסת.

"מי שמכבד יכובד. אך כיבוד רשויות איננו חד סיטרי. אי אפשר לדרוש מהרשות המחוקקת לכבד את הרשות השופטת, בזמן שזו ממשיכה לרוקן את סמכויותיה מתוכן", אמר אוחנה.

יו"ר הכנסת התייחס גם להיעדרותם של חברי כנסת רבים מהישיבה וציין כי הרקע לכך הוא מחלוקת סביב הנוהג להזמין את נשיאי בית המשפט העליון לאירועי ציון ימי ההולדת של הכנסת. לדבריו, מדובר בנוהג שאינו היחיד שהופר בשנים האחרונות. "יש, למרבה הצער, עוד מנהגים שהופרו", אמר.

עוד באותו נושא לא נח לרגע: בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל 09:49 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

אוחנה טען כי גם הנוהג המעוגן בחוק שלפיו נשיאי בית המשפט העליון נבחרים בוועדה לבחירת שופטים שהתכנסה בהוראת יושב הראש שלה, הופר. לדבריו, "הנוהג והחוק הזה הופרו אף הם", כאשר הבחירה נעשתה באמצעות צווים שיפוטיים.

בהמשך התייחס לביטול חוקי יסוד ואמר: "היה נוהג לפיו אין מעלים על הדעת ביטול של חקיקת יסוד. נוהג שנרמס אף הוא ברגל גסה, בעיצומה של המלחמה, בהחלטה לא סבירה בעליל".

יו"ר הכנסת הביע צער על הביקורת שנשמעה סביב אי הזמנת נציגי מערכת המשפט לאירוע ואמר: "צר לי ששוב יש מי שרואים באי הזמנה לאירוע חגיגי פגיעה מהותית בשיטה הדמוקרטית הנהוגה בישראל". מנגד, הוסיף כי "אותם אנשים מקבלים בשוויון נפש את הפיכת הרשות השופטת לרשות על שיכולה לשפוט, לחוקק ולבטל חוקים וחוקי יסוד".

עם זאת, הדגיש אוחנה כי בימי הזיכרון הלאומיים לא תיגרר המחלוקת הציבורית. "חריג אחד כן יהיה בעניין ההזמנות והוא בימי הזיכרון הלאומי. לא נגרור את המחלוקת אל הימים המקודשים הללו", אמר.

בסיום דבריו ציין יו"ר הכנסת כי הכנסת בראשותו פתוחה לדיאלוג עם מערכת המשפט. "הכנסת פתוחה לשיח עם מערכת המשפט, וכל אימת שראשי המערכת יבקשו להיפגש, לשוחח ולנסות לגשר על הפערים, ידנו לא תושב ריקם", אמר, והוסיף כי מדובר בסוגיה מהותית הנוגעת לאופייה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.