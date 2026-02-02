תקיפות חוזרות נגד חוואים בהר חברון מבליטות את תפקיד החוות כחסם מרכזי להברחות במדבר. לפי נתוני צה"ל, באזורים עם חוות חלה ירידה בהברחות

גל האלימות נגד החוואים בהר חברון הגיע אמש לשיא חדש בתקיפה אלימה ומתוכננת, במהלכה נפצעו חמישה חוואים שנזקקו לטיפול רפואי. האירוע מצטרף לארבע תקיפות נוספות שתועדו בשבוע האחרון בלבד, וממחיש את המתח הגובר בשטח סביב מי שנמצאים בחזית המדברית של הדרום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות הר חברון

בשטח, כך לפי גורמי ביטחון, מתחדדת התמונה: החוות הפזורות במרחב המדברי יושבות בנקודות אסטרטגיות לאורך צירים ששימשו בעבר כנתיבי הברחה פעילים. מנתונים שפורסמו על ידי הצבא עולה כי באזורים בהם קיימות חוות נרשמה ירידה משמעותית בהיקף ההברחות.

צירים שבעבר היו פתוחים ונוחים למעבר בלתי חוקי, הפכו עם השנים לחסומים בפועל, בזכות הנוכחות הרציפה של החוואים והשליטה במרחב.

עוד באותו נושא אנרכיסטים הסתננו באמבולנס כדי להגיע לחווה בהר חברון. צפו 09:42 | שמחה רז 1 0 😀 👏

מעבר לאיומים הפיזיים, מתמודדים החוואים גם עם עימותים תדירים מול פעילים אזרחיים המגיעים לשטח ומייצרים חיכוכים. במועצה האזורית טוענים כי פעילות זו יוצרת מצג מטעה של אלימות מצד החוואים, בעוד שלטענתם, המציאות בשטח הפוכה, והחוואים הם אלה שסופגים את עיקר התקיפות.

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, קורא לצה"ל ולמשטרה להגביר את הנוכחות הביטחונית במרחב המדברי, אותו הוא מכנה "החור השחור של הדרום".

אזולאי מסר:

"החוואים שלנו מגינים בגופם על ביטחון כלל אזרחי ישראל, והנתונים מוכיחים שהם עושים זאת בהצלחה. לא ניתן לפרובוקציות או לתוקפנות אלימה להרתיע אותנו. נמשיך לבנות חוות ולהיות עוגן של שמירה על המדינה כדי שטרור לא ייכנס לנגב. על הצבא והמדינה להכיר בחוות כנכס אסטרטגי ולתת להן את המעטפת הביטחונית הראויה".